صديقة جيف بيزوس تظهر بخاتم في إصبعها.... هل خُطبت إليه ؟ (صور)

ظهرت لورين سانشيز، صديقة الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، وهي ترتدي خاتم من الماس على شكل "قلب" في إصبعها؛ مما أثار شائعات خطبتها لمؤسس أمازون.

وكشفت الصور التي التقطها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سانشيز كانت ترتدي سروال واسع أصفر منقوش الزهور وقبعة أثناء قيامها ببعض المهمات في لوس أنجلوس، وظهر الخاتم الجديد بشكل واضح.

تأتي تقارير خطبتها لبيزوس، بعد فترة من إعلان مؤسس أمازون أنه سيكون على متن أول رحلة سياحية للفضاء بواسطة شركة "بلو أوريجن".

كانت قد ظهرت علاقة الثنائي علنًا في يناير 2019 واستمرت منذ ذلك الحين، و أحيطت علاقتهم بالكثير من الجدل بعد الكشف عن تفاصيل علاقتهم الخاصة في وسائل الإعلام، حيث كان بيزوس متزوجًا من الروائية ماكنزي سكوت في ذلك الوقت، ثم انفصلا بعد 25 عامًا من الزواج.

يمتلك بيزوس ثروة تزيد عن 130 مليار دولار وهو أغنى رجل في العالم وفقا لمجلة فوربس.

ومؤخرًا، أعلن بيزوس في منشور عبر انستغرام أنه سينضم لأول رحلة فضائية، وأنه يحلم بالسفر إلى الفضاء منذ أن كان في الخامسة من عمره، حيث قال: "سأقوم بهذه الرحلة مع أخي".

وسوف يرافقه شقيقه مارك واثنين آخرين، بما في ذلك الفائز بتذكرة طرحت في مزاد بقيمة 28 مليون جنيه إسترليني.

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