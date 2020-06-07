صورة تضع كيندال جينر في موقف محرج.. أين ذهب الظل؟!

نفت عارضة الأزياء الأمريكية "كيندال جينر" مزاعم لجوئها إلى برنامج تعديل الصور "فوتوشوب" لتزييف حقيقة مشاركتها في احتجاجات حركة Black Lives Matter.

وجدت "كيندال جينر" في موقف لا يحسد عليها بعدما عمل أحد مستخدمو الانترنت على تعديل صورتها وإضافة لافتة زائفة إلى اللقطة، حيث تظهر واقفةً أمام سيارة فارهة مُرتديةً قناع للوجه وممسكةً بلافتة كتب عليها Black Lives Matter، ورغم إتقان الصورة، إلى أن ظل اللافتة لم يظهر على أرضية الشارع؛ ما يدل على تزييف اللقطة.







وتداول رواد مواقع التواصل الصورة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين النجمة بالكذب لإظهار مؤازتها للحركة التي انطلقت بعد وفاة الأمريكي "جورج فلويد" صاحب البشرة السوداء خنقًا تحت قدم أحد رجال الشرطة.

من جهتها، قررت نجمة تلفزيون الواقع الدفاع عن نفسها وإيضاح الأمر، فنشرت الصورة عبر "تويتر" وأشارت أنها مزيفة، وكتبت: "لقد عدلت من قبل أحد الأشخاص، لم أنشرهذه الصورة."

وقد وقف العديد من متابعيها إلى جانبها، وأظهروا دعمهم لها، حيث نشرت إحداهن الصورة الأصلية للنجمة، وكتبت: "أكره تعرضها للانتقاد لشيء لم تفعله! الصورة معدَّلة".