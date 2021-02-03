صور نادرة لداليدا في لبنان.. وتتألق بالأبيض في قلعة صليبية!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة الفرنسية ذات الأصول المصرية "داليدا" خلال زيارة لها إلى المناطق السياحية في لبنان.

تظهر الصور "داليدا" مُستمتعةً بآثار قلعة الجبيل التي بناها الصليبيون، بينما تألقت مُرتديةً جامبسوت باللون البيج ذو شيالات عريضة، في حين تزيَّنت بقلادة ومجموعة من الأسوار الفضية، وأكملت جمالها بإسدال شعرها الذهبي على جانبي كتفها.









يجدر الإشارة إلى أن "داليدا" زارت لبنان في فترة السبعينات للمرة الأولى للغناء على مسرح قصر البيكادللي، ثم عادت لزيارة البلاد في الثمانينات، وقضت وقتها في مدينتي بعلبك وبيبلوس وزارت السيدة في فيروز في بيتها.

ويذكر أن "داليدا" أنهت حياتها بنفسها بعمر الـ54 عامًا، بعد مرورها بفترات صعبة من حياتها؛ فقد شعرت بالتعاسة ودخلت في موجة من الاكتئاب عقب فشل علاقتها بحبيبها الطبيب "فراتسوا نودي"، ووجد إلى جانبها رسالة انتحار، كتبت فيها: "الحياة لا تحتمل سامحوني".

وقد لجأت "داليدا" لتناول جرعات زائدة من المنومات للقضاء على حياتها.