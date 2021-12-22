صوفيا أوريستا بإطلالة جريئة خلال عرضها الغنائي.. والمتابعين يستذكرون تبوّلها على المسرح

لا تزال قصة النجمة صوفيا أوريستا التي تبوّلت على أحد المعجبين بينما كانت على المسرح تلاقي صدى واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي منشور لطيف نشرت صوفيا صورة لها باللونين الأبيض والأسود عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وظهرت وهي ترتدي بنطال جلدي وحمّالة صدر بينما كانت تغني على المسرح.

وعلّقت صوفيا على الصورة بقولها: "نحن لسنا هنا لأننا أحرار، نحن هنا لأننا لسنا أحراراً".

الجمهور يتذكّر حادثة التبوّل

بالرغم من محاولة صوفيا أن تجعل جمهورها ينسى فضيحتها حول تبوّلها على أحد المعجبين، إلا أن الجمهور يأبى هذا الشيء تماماً.

وانتقل المتابعون إلى الصورة التي نشرتها لتذكيرها عما فعلته، فعلّق لها أحدهم: "ونحن هنا أيضاً لأننا نتبوّل"،بينما دافع عنها الكثير منهم بقولهم: "لماذا انا لست متفاجىء ان الكثير من الناس لايزالون يطلقون التبوّل كنكتة انضجوا يا رفاق ودعوا الأمر يمرّ".

حادثة التبوّل

صدمت النجمة صوفيا العالم باكمله عندما قامت في إحدى الحفلات بينما كانت تقدّم عرض غنائي على المسرّح بالتبوّل على وجه أحد الجمهور مما شكل صدمة كبيرة للمتواجدين.

واعتذرت صوفيا عن فعلتها هذه أمام الجميع وأكّدت أن هذا الشيء لن يتكرر أبداً.