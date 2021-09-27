صوفيا اليس بيكستور تكشف تعرّضها للاغتصاب بعمر 17.. والجاني يكبرها بـ 12 عام!

كشفت المغنية صوفيا اليس بيكستور عن تعرّضها للاغتصاب في فترة المراهقة وهي بعمر الـ17 عام، وذلك من خلال سيرتها الذاتية الجديدة Spinning Plates.

وبعد إبقاء حادثة الاغتصاب سراً لمدة 25 عام استطاعت صوفيا التحدّث عنها بكل جرأة، حيث تذكّرت تفاصيل ماحدث معها وأنها كانت تشعر بالغباء والخجل.

وأوضحت في التفاصيل: "لقد التقيت الرجل وهو عازف غيتار وكان عمره 29 عام في ذلك الوقت في حفلة، وعدُت معه إلى شقته لأرى كتب الدراسة لديه".

وتابعت صوفي قولها: "بدأنا بتقبيل بعضنا البعض ثم وجدت نفسي على السرير، ولكني رفضت وقلت لا لاأريد ذلك ولكن هذا الشيء لم يحدث معي فرقاً".

وأكّدت صوفيا أنها فقدت عذريتها بهذه الطريقة وشعرت بالخجل الشديد، وتابعت قولها: "انا لا اريد ذكر اسم الرجل وفضحه ولم أرى الرجل مرة اخرى ولمن شاركت قصتي لمساعدة النساء الأخريات".

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