جو جوناس يكشف هواية زوجته الغريبة في الحجر الصحي: "قدّمت لها الدعم المعنوي فقط"

كشفت النجمة "صوفيا تيرنر" عن هوايتها الرئيسية خلال الحجر الصحي أثناء انتشار فيروس "كورونا"، وهي بناء لعبة الـ "الليغو" الممتعة.

وأشارت النجمة البالغة من العمر 31 عامًا الى أنها تلقت دعمًا كاملًا من زوجها "جو جوناس" في لعبتها الممتعة حيث قاما ببناء عشرات المجسمات من قطع الليغو خلال فترة الحجر.

وقال "جو" خلال مقابلة له مع WSJ: "لقد دخلنا في مبنى "ليغو" وربما قمنا أنا وصوفيا ببناء 10 ألعاب من الليغو لقد كان الأمر مضحكًا لأنني كنت شديد التركيز على مساعدتها، ولكن في كثير من الأحيان كان ذهني يتشتت بسهولة وألعب على لعبة Fortnite الشهيرة".

وأكّد "جو" بأن زوجته ماهرة جدًا في بناء "الليغو" بسلاسة، فقال: "كان الأمر يدفعنا إلى الجدال في بعض الأحيان فهي تحبها منظمة ومختلفة عن الطريقة التي سأبنيها فيها".

وتابع "جو": "لذلك كنت أقدم لها الدعم المعنوي وهي تبني الليغو فكنت أعد العصائر بينما كانت تبني عالم هاري بوتر الساحر".

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