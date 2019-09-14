صوفيا فيرغارا تستعيد فترة التسعينيات ببكيني أزرق على شاطىء ميامي

تستمر النجمة "صوفيا فيرغارا" بالإستمتاع بإجازتها الصيفية فبعد قضائها عطلة مع عائلتها على شاطىء جزر البهاما، انتقلت إلى ساحل فلوريدا مع صديقاتها.

ونشرت صوفيا صورةً لها هناك عبر حسابها الخاص على إنستغرام مستوحاة من حقبة التسعينيات وهي ترتدي بكيني باللون الأزرق السماوي وكان شعرها الأشقر منسدلاً بينما كانت تحمل نظارة شمسية، وعلّقت على الصورة: "شاطىء ميامي بالتسعينيات".

خلال وقت سابق كانت صوفيا قد تعرّضت للانتقاد عقب مغادرتها منزلها في منطقة جزر البهاما قبل ضرب إعصار دوريان حيث نشرت صورةً وهي على متن طائرتها الخاصة وقد علّقت عليها: "وداعاً وداعاً دوريان".

وفيما يتعلق بحياتها المهنية يتجه عرض مسلسلها الهزلي المشهور Modern Family نحو الإنتهاء حيث سيبث الموسم الحادي عشر والأخير في غضون أسبوعين.

وفي مقابلة لها مع Buzzfeed News صرّحت حول نهاية العرض بقولها: "أنا متأكدة من أنه سيكون رائعاً مثله مثل كل المواسم النهائية، فأي شيء أعدّه الكاتب لشخصية غلوريا سأكون سعيدة به".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: