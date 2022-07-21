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طرح الفيديو الدعائي الأول لمسلسل House of Dragon.. الكثير من التشويق والاثارة

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 21 تمّوز / يوليو 2022 - 08:50
House of Dragon
House of Dragon

طرحت الشركة العالمية HBO MAX الفيديو الدعائي الأول للمسلسل الأمريكي المنتظر والتشويقي House of the Dragon والمشتق من المسلسل الشهير صراع العروش

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وشاركت العديد من الحسابات المعنية باخبار المشاهير وعالم التلفزيون، بالاضافة لجمهور مسلسل صراع العروش الواسع الإعلان الترويجي للمسلسل.

اصدار الفيديو الدعائي الأول للمسلسل

تضمن الفيديو الدعائي الاول للمسلسل الأمريكي المنتظر الكثير من أجواء التشويق والاثارة، بالإضافة الى الصراعات الكبيرة بين أبطال المسلسل التي سيطرت على الأجواء والتي أعطت الجمهور لمحة عن عمل ضخم بانتظارهم

ومن المقرر عرض هذا المسلسل في الولايات المتحدة الأمريكية في 21 أغسطس المقبل وذلك تزامناً مع عرضه المسلسل في الوطن العربي لأول مرة على قنوات OSN في 21 أغسطس أيضاً.

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نبذة عن مسلسل House of Dragon

تدور احداث المسلسل قبل فترة زمنية كبيرة من أحداث المسلسل الشهير Game of Thrones وبشكل خاص حول سقوط عائلة تارغيريان في حرب أهلية ووحشية تعرف باسم حرب رقص التنانين وهي الحرب التي عرضت في صراع العروش، ويجسّد النجم بادي كونسيدين دور الملك فيسريس تارجاريات

أما النجم مات سميث فيؤدي دور الأمير دايمون تارجاريان وهو الأخ الصغير للملك ووريث العرش، ويتكون الموسم الأول من العمل من 10 حلقات وتم تصويره في بريطانيا وبدأ تصويره في شهر ابريل من عام 2021 والمسلسل من تأليف     جورج ر. ر. مارتن،  وريان كوندال وإخراج  ميغيل سابوجنيك

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