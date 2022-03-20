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طفل صيني يثير صدمة بشبهه الكبير مع نجم فرقة BTS.. والجمهور "الاثنان شقيقان"

منشور 20 آذار / مارس 2022 - 07:11
جيمن
جيمن

أثارت صورة متداولة لطفل صيني صغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي صدمة لدى المتابعين وخاصة جمهور ومعجبين الفرقة الكورية BTS التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم وبشكل خاص بالوطن العربي

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وانتقل المعجبون إلى قسم التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دهشتهم حول الشبه الكبير بين الطفل الصيني الصغير وعضو فرقة BTS "جيمن".

BTS ARMY Finds Jimin's Twin in This Chinese Child Actor, Shocked by Their Resemblance » afilmy4kwap

وأصيب ملايين المعجبين بالذهول لرؤية شبيه بارك جيمن وهو طفل فنان من الصين يدعى هان هاو لين، وتفاعل العديد من المتابعين مع الشبه الكبير حيث سخروا من أن يكون الاثنان شقيقان ولكنهما فُقدا منذ فترة طويلة.

ARMYs Are Convinced A Child Actor Is BTS Jimin's Doppelganger - Koreaboo

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وعلّق أحد المتابعين عبر موقع "تويتر" جيمن لديه شبيه رائع"، وأضاف آخر: "كيف يمكن لشخصين أن يكونا بهذا القدر من التشابه"، وأكّد آخر بأنه طفل موهوب في الصين، فقال: "لقد شاهدته وهو يمثل في الاعمال الدرامية الصينية وهو طفل موهوب".

وكان الطفل هان هو لين قد عمل في العديد من الأفلام المتعددة مثل My Country و My Parents و My People و My Homeland ، 1921 بالإضافة إلى مشاريع تلفزيونية أخرى في الصين.

وتملك الفرقة شعبية كبيرة وجماهيرية واسعة في الوطن العربي والخليج بشكل عام، وتتكون الفرقة من عدد من الأعضاء وهم:

  • جين  - مواليد ديسمبر 1992 
  • شوقا - مواليد مارس 1993 
  • جايهوب- مواليد  فبراير 1994 
  • آر إم  - مواليد سبتمبر 1994
  • جيمين  - مواليد  أكتوبر 1995 
  • ڤي  - مواليد ديسمبر 1995 
  • جونقكوك  - مواليد  سبتمبر 199
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