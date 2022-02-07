مهووس BTS أولي لندن ينوي تصغير عضوه الذكري للتشبه بالكوريين!

قد يصل هوس التشبه بالمشاهير لحد الجنون، وهذا ما جرى مع المؤثر البريطاني أولي لندن (Oli London)، الذي خضع لعشرات عمليات التجميل ليصبح شبيهًا بالنجم الكوري الجنوبي جيمين، عضو فرقة BTS.

أنفق أولي لندن، البالغ من العمر 32 عامًا، ما يقرب الـ250 ألف دولار ليصبح شبيه جيمين، فقد أعلن سابقًا أنه لم يعد يرى نفسه كشخص من العرق الأبيض بل يصف نفسه بشاب كوري جنوبي.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ففضلًا عن إجرائه عشرات عمليات التجميل في بشرته من بينها تضيق عينيه وشدهما أفقيًا وتصغير أنفه وغيرها الكثير، كشف عن نيته في إجراء عملية لتصغير حجم عضوه الذكري كي يكون 100% كوري، وذلك خلال لقاء له مع صحيفة "Newsweek".

وأثارت تصريحات أولي لندن حنق وغضب رجال كوريا، واتهموه بالعنصرية، بينما انتهزت نساء كوريا الفرصة للسخرية وتحقير الرجال الكوريين، فعلَّقت: "مضحك للغاية هههههههههههه حتى العالم بأكمله أصبح يعرف حجم الرجال الكوريين".

وعلَّقت أخرى: "ماذا؟؟؟؟ هو يقول أن الحجم المتوسط للرجال الكوريين هو 3.5 إنش؟؟؟ هذا يعني 8 سم. أعتقد أنه أخطأ في الاحصائيات… رجال كوريا بالكاد يصلون إلى 2 إنش. لو أنك أردت أن تصبح كوري حقيقي، يحب عليك أن تصغره إلى 1-2 إنش. فقط وقتها يمكنك أن تستوعب مدى بؤس رجالنا الكوريين".

