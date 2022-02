نجم فرقة BTS يخضع لعملية جراحية تزامناً مع اصابته بكورونا.. ما هي حالته؟

تعرّض عضو فرقة BTS النجم الكوري الشهير "جيمين" لأزمة صحية حادة نُقل على إثرها للمستشفى مما تسبب في شعور جمهوره بقلق كبير.

جيمين يخضع لعملية جراحية تزامناً مع اصابته بالكورونا

كشفت وكالة Big Hit Music بان النجم الكوري جيمين خضع لعملية جراحية لعلاج التهاب الزائدة الدودية الحادة، حيث ذهب للمستشفى بعد معاناته من آلام مفاجئة وحادة في بطنه قبل ان يكتشف اصابته بالزائدة الدودية.

وكان جيمين يعاني من التهاب حاد في حلقه حيث ثبتت اصابته بفيروس كورونا عند نقله للمستشفى، حيث خضع لاختبارات وتحاليل قبل اجرائه العملية الجراحية أكّدت اصابته بالكورونا.

وبحسب العديد من المصادر التي كشفت عن التطورات الصحية الأخيرة للنجم الكوري فقالت: "كانت العملية الجراحية ناجحة للغاية، وجيمين يتعافى بسرعة من عدوى فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبقى جيمين في المستشفى لعدة ايام من أجل متابعة حالته الصحية بسبب فيروس كورونا بالاضافة لرعايته صحياً بسبب الجراحة.

جمهور جيمين يشعرون بالقلق عليه

أطلق جمهور النجم الكوري جيمين هاشتاغ يحمل اسم Get Well Soon Jimi وخاصة بعد شعورهم بالقلق على الحالة الصحية لجيمين.

وكان جمهوره خائف من اصابته بمضاعفات خاصة بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة رغم اصابته بالكورونا، لا سيما ان البروتوكول الطبي يعتمد على تأجيل اي عملية جراحية خلال الاصابة بفيروس كورونا خوفًا من المعاناة من مضاعفات قد يستبب بها الفيروس