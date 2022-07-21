كيم كارداشيان أميرة ديزني ربانزل.. بإطلالة مثيرة أكثر من طفولية

نشرت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" سلسلة من الصور الشخصية لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وتصدّر اسم كيم كارداشيان مواقع التواصل بعد أن شاركت هذه الصور المثيرة والجريئة مع الآلاف من متابعيها عبر موقع التواصل "إنستغرام".

كيم كارداشيان أميرة ديزني ربانزل

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع وهي ترتدي جيمسوت كامل مفتوح من جهة الصدر بشكل مثير، وتميز الجمبسوت من الصوف الناعم والمتشابك والذي يظهر جسدها.

واختارت نجمة تلفزيون الواقع ارتداء اللون الوردي وذلك لكي يتناسق مع لون شعرها الأشقر الثلجي الطويل، كما ظهرت في أحد الصور وهي تلف شعرها الأشقر الثلجي حول نفسها.

وشبهّت كيم نفسها بأميرة ديزني وشخصيتها المعروفة "ربانزل" ذات الشعر الأشقر الثلجي الطويل، وقالت في تعليق على الصور: "كيف يمكنني أن ألفظ كلمة ربانزل؟".

كيم كارداشيان ضمن مخططات بيت ديفيدسون للزواج

كشف حبيب نجمة تلفزيون الواقع النجم الهوليوودي بيت ديفيدسون بأنه يرغب بالزواج من كيم كارداشيان وتكوين عائلة معها.

وصرّح بيت ديفيدسون خلال مقابلة له في أحد البرامج: "الزواج ضمن مخططاتي وأنا أود أن أقدم على تلك الخطوة بالإضافة إلى أني أحلم بتكوين عائلة وإنجاب أطفال منذ وفاة والدي وهو الذي كان يعمل رجل إطفاء وتوفي في أحداث 11 سبتمبر".

وانفصلت نجمة تلفزيون الواقع منذ مدة عن مغني الراب ووالد أبنائها كاينة ويست، الذي لم يتقبل هذا الانفصال في البداية وهاجم زوجته السابقة وحبيبها في أكثر من مناسبة