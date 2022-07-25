كيم كارداشيان تكشف عن سبب هوسها بجوني ديب.. "إنه مثير جداً"

أثارت مقابلة قديمة جدًا لنجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عادت هذه المقابلة للظهور والتداول بعد مرور ثمانية سنوات عليها.

تصريحات كيم كارداشيان في المقابلة حول جوني ديب

وكانت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" قد أثارت جدلًا كبيرًا في تصريحاتها حول جوني ديب خلال مقابلة قديمة لها تعود إلى عام 2014 مع صحيفة ديلي ميل الأسترالية.

وكشفت نجمة تلفزيون الواقع خلال المقابلة بأنها كانت مهووسة جداً بالنجم الهوليوودي الشهير "جوني ديب" وشقيقتها كورتني معجبة بالنجم "ليوناردو دي كابريو".

وقالت كيم خلال المقابلة: "لقد كنت مهووسة بجوني ديب عندما كنت مراهقة، وأعتقد بأن السبب هو أنه كان مثير جداً وكان مذهل للغاية، وكنت أتساءل كيف انجذب جوني ديب إلى كيت موس، حيث شعرت بأنني انجذبت إليه جسدياً".

وأوضحت كيم: "لقد كنت معجبة فيه لدرجة الهوس حتى إنني وضعت صوره على الحائط لدي إلى جانب صور مايكل جاكسون".

سبب عودة الفيديو القديم للظهور مرة أخرى

وعادت مقابلة كيم نجمة تلفزيون الواقع إلى الضوء مرة أخرى وذلك بسبب تصدّر اسم جوني ديب مواقع التواصل الاجتماعي في قضية التشهير الشهيرة والتي رفعها على زوجته السابقة آمبر هيرد.

وسلّط الإعلام الضوء على جوني ديب حيث تبيّن أن لديه الكثير من المعجبين حول العالم خاصة من الوسط الهوليوودي وأنه شخص لطيف ولا يمكن أن يكون معنف

حياة كيم كارداشيان العاطفية

كانت نجمة تلفزيون الواقع متزوجة من مغني الراب الشهير "كانيه ويست" حيث أنها أنجبت منه أطفالها الأربعة ولكن بسبب كثرة المشاكل وما يعانيه كانيه ويست من أمراض نفسية قررت كيم كارداشيان الانفصال عنه بشكل نهائي.

ودخلت كيم في الوقت الحالي في علاقة عاطفية مع النجم "بيت ديفيدسون" حيث انتقلا للعيش معاً في منزل واحد وعلاقتهما تسير نحو الارتباط الرسمي.