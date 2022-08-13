وفاة النجمة آن هاش بعد تعرّضها لحادث سير مروّع

أعلنت المجلّة الهوليوودية "فانيتي فير" الخاصة بالمشاهير عن خبر وفاة النجمة الهوليوودية الشهيرة "آن هاش" وذلك بعد اصابتها بحادث سير مروّع قبل أسبوع واحد.

تفاصيل وفاة آن هاش

توفيت النجمة الهوليوودية الشهرة "آن هاش" والحائزة على جائزة إيمي وتوني عن عمر يناهز الـ 53 عاماً وذلك بعد ان تأثّرت بجراحها البليغة التي أصيبت بها خلال حادث سيّارة في الأسبوع الماضي.

وأصدر المتحدث الرسمي للنجمة بيان وضّح فيه الحالة الصحية لآن هاش خلال وقت سابق: "لسوء الحظ، تعرّضت آن لحادث سير مروّع وكانت تعاني من اصابة في الدماغ بسبب نقص الاكسجين وهي ما تزال في غيبوبة وحالتها حرجة ولا نتوقع أن تبقى على قيد الحياة".

وكانت آن هاش قد تعرّضت لحادث سير خلال قيادتها لسيارتها في أحياء لوس أنجلوس حيث كانت تقود بسرعة عالية لتخرج السيارة عن مسارها وتفقد السيطرة عليها وتصطدم بالحائط.

واشتعلت النيران بسيارتها بشكل كبير مما أدّى الى اصابتها بشكل بليغ ونقلها للمستشفى حيث دخلت بغيبوبة لمدة أسبوع، وتمت ازالة اجهزة الانعاش عنها لتفارق الحياة بعدها مباشرة.

A speeding Mini Cooper with the actress #AnneHeche reportedly behind the wheel, smashes into a home bursting into flames. The actress is critically injured. Eyewitness News with new video and an update on Heche's condition. Tonight at 11 from ABC7. https://t.co/qnmqiltCT9 pic.twitter.com/qeAlovIzY9 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 6, 2022

تعزية بـ آن هاش

وأشار المتحدث باسمها بقوله: " آن كان لها قلب كبير ومحبة لكل شخص التقت به وروحها سخية ونحن سوف نتذكرها لصدقها وشجاعتها".