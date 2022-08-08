نجمة شهيرة تعترف "سعيدة لوفاة والدتي"

عرضت النجمة الهوليوودية الشهيرة "جينيت مكوردي" تفاصيل حياتها الشخصية وتجاربها عبر كتاب يروي سيرتها الذاتية وحمل اسم "I'm Glad My Mom Died".

جينيت مكوردي سعيدة لوفاة والدتها

وكان من الواضح بان النجمة "جينيت مكوردي" والتي لاقت شهرة كبيرة من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل icarly قد عانت خلال طفولتها من والدتها.

وتحدّثت جينيت مكوردي في كتاب سيرتها الذاتية عن تلك الفترة في حياتها عندما شاركت في مسلسل Icarly خلال فترة الطفولة، واجبار والدتها لها على دخولها عالم التمثيل بالرغم من انها كانت مجرد طفلة تريد ان تعيش حياتها بشكل طبيعي

ويترجم العنوان تحت اسم "أنا سعيدة لأن أمي توفّت"، ويوحي العنوان بأن النجمة جينيت علاقتها معقدة بوالدتها حيث أن الأخيرة كانت تتحكم بتحركاتها مما سبب لها القلق وشعور الكراهية لها.

وصرّحت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً بأنها لم تستمتع بعملها كنجمة نهائياً، وعرضت عدد من المواقف الذي أثّرت عليها على طول الحياة.

الموقف الذي أثّر على حياة جينيت

كشفت جينيت في سيرتها الذاتية عن الموقف الذي أثّر فيها مدى الحياة حيث قالت: "في أحد الأيام وأثناء جلوسي في غرفة الانتظار لأداء مشهد حزين يتطلب مني البكاء، وتغيّر شيء ما في داخلي وشعرت أنني أفرض على نفسي الدخول في صدمة عاطفية".

وتابعت جينيت: "لكن الاختبار لم يسر بشكل جيّد وحاولت اخبار والدتي بما أشعر به وأنه لم أعد أرغب في التمثيل، ولكن والدتي أعطت ردة فعل غير متوقعة حيث ضربت عجلة القيادة بشكل هستيري وبدأت دموعها تتساقط".