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عاجل: وفاة لاعب كرة قدم تركي عن 27 عاماً في حادث سير (بالصور)

منشور 11 كانون الثّاني / يناير 2022 - 11:37
أحمد جاليك
أحمد جاليك

توفي لاعب كرة القدم التركي "أحمد جاليك" عن عمر يناهز الـ 27 عاماً وذلك بحادث سير مروّع في منطقة هاسيلار.

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تفاصيل حادث السير

وقع حادث سير في منطقة هاسيلار في جولباشي في حوالي الساعة التاسعة صباحا، حيث كان أحمد يقود سيارته وخرجت عن السيطرة بشكل مفاجىء على طريق أنقرة وانقلبت في حاجز.

وتم إرسال الفريق الأمني والصحي إلى المنطقة، حيث كانوا يقومون بالاسعافات الأولية بينما تم تحديد وقت الوفاة حيث كان وحده في السيارة، حيث بدا التحقيق في الحادث.

وكشفت وكالة انباء الاناضول عن انقلاب سيارة اللاعب الشاب الذي فارق الحياة على الفور فيما جرى تداول صور للسيارة بعد الحادث تشير إلى تفاصيل الحادث المروع

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نبذة عن حياة أحمد كاليك

أحمد هو لاعب كرة قدم تركي يلعب في فريق قونيا سبور، بدأ مسيرته الكروية عام 2004 وشارك أحمد في 3 مباريات فقط في كأس تركيا.

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