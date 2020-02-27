تشيلسي هاندلر تحتفل بعيد ملادها الـ 45 بهذه الطريقة الصادمة!

احتفلت النجمة "تشيلسي هاندلر" بعيد ميلادها الـ 45 عاماً على جبل الجليدي.

ونشرت تشيلسي بعضاً من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة باحتفالاتها عبر حسابها الخاص على انستغرام حيث كانت تتزلج على جبل من الثلج.

وظهرت تشيلسي وهي شبه عارية حيث كانت ترتدي معطف ضخم باللون البرتقالي قصير دون سروال مما أظهر ساقيها الرشيقتين ونسّقت معه خوذة ونظارات شمسية عاكسة مناسبة للثلج.

ويبدو واضحاً أن تشيلسي لم تشعر بالبرودة أبداً على الرغم من انها عارية وسط الثلج بينما كانت تدخن بعض الماريجوانا وتشرب المارغريتا، حيث علّقت على الصورة: "التزحلق نحو الـ 45 مع مارغريتا وماريجوانا وجبل".

وانتقل الناس إلى انستغرام للتعليق على صورها فقالت جيس: "لا تقلقوا إنها ليست مجنونة لقد وضعت المعطف لتحمي ساقيها من التجمد"، كما قالت كاتي كوريك لها: "أنت صخرة".

ومن جهة أخرى حاولت تشيلسي بإخفاء أجزائها العارية عند نشر صورها على انستغرام حتى لا تُحذف وعلّقت على الموضوع: "انظروا يا شباب أنا احترم القواعد دائماً".

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