جينيفر غارنر ظريفة بزي صندوق بريد وتعلّق: "مضحكاً أكثر مثيراً أكثر"

تحدثت النجمة "جينيفر غارنر" خلال خطاب لها في جامعة Denison لتخريج دفعة 2019 بأن أزياء الهالويين تكون مثيرة أكثر عندما تكون مضحكة.

وسألت الممثلة البالغة من العمر 47 عاماً خلال خطابها: "لماذا ترتدي ملابس الممرضة عندما يمكنك أن تكون صندوق بريد؟".

ويبدو واضحاً بأن جينيفر لم تكن تمزح بشأن ذلك الخطاب ففي يوم أمس الأربعاء شاركت جينيفر صورةً لها وهي ترتدي زي صندوق بريد أزرق اللون محشو بالمغلفات كما نسّقت معه جوارب وردية طويلة وقبعة ساعي البريد.

بالإضافة إلى أنها زيّنت منزلها بالأشباح والخفافيش الصغيرة التي تحمل حلوى اليقطين الأبيض وعلّقت جينيفر على الصورة: "عش الحقيقة الخاصة بك، هالويين سعيد أيها الناس".

ولاقت الصورة استحسان العديد من زملائها المشاهير الذي علّقوا عليها، فكتبت ريس ويذرسبون: "مضحكة أكثر ومثيرة أكثر في كل مرة"، كما أضاف تشيلسي هاندلر: "أنت لطيفة جداً وأنا أحبك أكثر".

ومن الجدير بذكره أن جينيفر هي أم لثلاثة أطفال من زوجها السابق النجم بن أفليك اللذان أعلنا انفصالهما عشية الذكرى العاشرة لزواجهما.

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