عقب انتحار صديقتها.. النجمة الكورية "جو هارا" تنهي حياتها وهذا آخر ما نشرته!

أقدمت النجمة الكورية "جو هارا" على إنهاء حياتها بنفسها إذ وجدت منتحرة في شقتها في العاصمة الكورية سيول، ما أثار ضجة كبيرة وحزن شديد بين معجبيها ومحبيها مُتصدرًا بذلك اسمها محركات بحث "غوغل" في الساعات التي تلت انتشار الأنباء المؤسفة.

ويأتي إقدام "جو هارا"، البالغة من العمر 28 عامًا، على الانتحار بعد أسبوعين من بدء جولتها الغنائية باليابان، وستة أشهر من أول محاولة انتحار لها حينما نشرت منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" كتبت فيه "وداعًا"، لتقتحم الشرطة شقتها وتنقلها على الفور إلى أقرب مشفى، من بعدها قررت الاعتذار لمحبيها عقب أيام من شفائها، وقالت لصحيفة "سانكي سبورتس": "أعتذر عن التسبب في إزعاج الجميع، وفيما يتعلق بصحتي فإني أتعافى، كنت أعاني من مشكلات نفسية، لكن من الآن فصاعدًا، سأحاول أن أكون أفضل".









وكان آخر منشور لـ"هارا" قبل وفاتها صورة لها على الفراش وملاءة تغطيها وكأنها تتجهز للنوم، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "تصبحون على خير".

ولا تعتبر "جو هارا"، إحدى عضوات فرقة K-Pop، الأولى ممن يقدمن على الانتحار نتيجة الضغوط النفسية والمشاكل العقلية التي كانوا يواجهونها إثر تعرضهم للتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سبقتها صديقتها النجمة الكورية المشهورة "سولي" التي وجدت منتحرة في شقتها بعد كفاح مع مرض الاكتئاب،و معاناتها من سوء المعاملة عبر وسائل التواصل خلال الأشهر الأخير عقب فضيحة نشر صورة صدرها.

بالإضافة إلى هاتين النجمتين، انتحر الفنان الكوري "كيم جونغ هيون"، نجم فرقة "شايني" الكوريةـ بعد معاناته من الاكتئاب في ديسمبر عام 2017، وقال في رسالة وداعه: أنا محطم من الداخل، الاكتئاب استهلكني، ولم أتمكن من التغلب عليه".