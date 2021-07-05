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عقب فضيحة التنمر.. كريسي تيغان تتغلّب على مخاوفها وتتنزّه في فلورنسا برفقة عائلتها!

منشور 05 تمّوز / يوليو 2021 - 06:46
كريسي تيغان
كريسي تيغان

خاضت النجمة "كريسي تيغان" حرباً إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم اتهامها بإرسال تغريدات تنمرية عام 2011.

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وبالرغم من إرسالها اعتذاراً خلال وقت لاحق إلا أنها بقيت مختفية عن الأنظار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعيدة عن الأذهان تماماً.

ويبدو واضحاً أن كريسي استطاعت التغّلب على مخاوفها من الابتعاد والظهور مع عائلتها الصغيرة المكوّنة من زوجها جون ليجند وأطفالهما الاثنين في مدينة فلورنسا الإيطالية يوم السبت الماضي.

وبدت كريسي سعيدة جداً ومرتاحة وهي تتجوّل في شوارع فلورنسا ممسكة بيد زوجها غير مهتمة بالمشاكل التي مرّت بها.

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وظهرت النجمة البالغة من العمر 35 عاماً وهي ترتدي فستان صيفي طويل بنقشة الطيور عليه بينما وضعت على شعرها زهرة جانبية، أما جون فلم يكن أقل أناقة منها وهو يرتدي بنطال باللون البيج مع قميص صيفي منقوش بالزهور الصفراء.

 

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