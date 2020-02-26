قتال عنيف يجمع كيم وكورتني كارداشيان!

نشرت نجمة تلفزيون الواقع "كريس جينر" مقطع فيديو تشويقي عبر حسابها الخاص على انستغرام من مسلسل KUWTK من الموسم الثامن عشر الجديد منه والذي سيعرض في 26 مارس.

ومع اقتراب العرض الأول منحت كريس المتابعين بعض التشويق من خلال مقطع يظهر ما يجري بين كيم وكورتني مع وصول التنافس بينهما إلى أعلى مستوى.

وليس من الواضح ما سبب هذه المعركة بينهما إلا أنه وفي تفاصيل الفيديو يبدو ان كورتني تستفز كيم حيث شوهدت وهي ترمي ماء جوز الهند عليها قبل أن تقول لها: "ليس لديك ما تقولينه؟".

لتقف كيم بشكل مفاجىء وتصرخ: "لا تأتي إلي بهذه الطريقة" قبل أن تقترب من شقيقتها الكبرى وتوجه لها لكمة حيث شوهدت كورتني تتجنبها بسرعة.

وينتقل المشهد بعد ذلك إلى المطبخ بين كلوي وكورتني حيث كان هناك بعض المشاحنات بينهما فتقول كلوي لكورتني: "لماذا يجب أن تتخذي موفقاً"، لترد الأخيرة عليها: "لا تحشري نفسك في أعمال لا تخصك".

وفي مشهد آخر تبدو كلوي مندهشة بينما كانت تتحدث إلى كيم عبر الهاتف التي أخبرتها بأنها دعت حبيبها السابق تريستان تومبسون للعشاء، وينتقل المشهد بعد ذلك للجزء الأخير حيث تتحدث كيندال جينر إلى شخص ما وتعلّق "تم الضغط على الأزرار".

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