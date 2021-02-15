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على خطى الاميرة ديانا.. ميغان ماركل والأمير هاري يعلنان عن حملها الثاني في عيد الحب!

منشور 15 شباط / فبراير 2021 - 09:29
الأمير هاري وميغان ماركل
الأمير هاري وميغان ماركل

أعلن دوقا ساسكس السابقين "الأمير هاري وميغان ماركل" خبرًا سعيدًا عبر حسابهما الخاص على "تويتر"، حيث أنهما يتوقعّان طفلهما الثاني.

وكشف الثنائي الملكي السابق أن "ميغان" حامل بطفلها الثاني، حيث سيكون الطفل هو الثامن في ترتيب ولاية العرش البريطاني، من خلال نشر صورة لهما بالأبيض والأسود.

وظهر "هاري" و"ميغان" وهما يجلسان تحت شجرة، حيث كانت ترتدي فستان باللون الأبيض ومستلقية على قدمي هاري حيث كان بطنها بارزًا، أما "هاري" فقد كان يرتدي ملابس فضفاضة.

Harry, 36, and Meghan, 39, confirmed the news with a black-and-white photo. But for many fans the sight of the prince's bare feet proved too much

واختار الثنائي إعلان خبر الحمل الثاني في الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان الأميرة ديانا أنها حامل به وذلك كان أيضًا في عيد الحب عام 1984.

وصرّح مصدر متحدث باسم قصر باكنغهام بأن صاحبة الجلالة ودوق إدنبرة وأمير ويلز وجميع أفراد الأسرة مسرورون ويتمنون لهم التوفيق.

ولكن يبدو واضحًا أن الصورة كانت بالنسبة لبعض المتابعين علامة على "عدم الاحترام"، حيث ظهر الأمير هاري حافي القدمين ومتسختين، فقال أحدهم: "في العديد من البلدان إن إظهار باطن القدمين هو علامة على عدم الاحترام"، كما أضاف آخر: "كل شيء مثالي باستثناء أقدام هاري العارية".

Prince Harry's 'dirty' bare feet sparkedcalls for the royal to 'buy some shoes and put them away' after announcing baby number two with wife Meghan in a Valentine's Day photo

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