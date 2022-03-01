على خطى بريتني سبيرز.. أماندا بينز تقرر التخلّص من وصاية والدتها

ألهمت النجمة "بريتني سبيرز" العديد من الاشخاص حول العالم بشان قضيتها في التخلّص من وصاية والدها جيمي عليها والتي بقيت لمدة 13 عام.

وتسير النجمة الامريكية "اماندا بينز" على خطى زميلتها في مهنة الفن في التخلّص من وصاية والدتها عليها والتي بقيت لمدة 9 سنوات.

أماندا بينز تريد التخلّص من وصاية والدتها

وضعت المحكمة الأمريكية النجمة "اماندا بينز" تحت الوصاية خلال شهر اغسطس من عام 2013 حيث مُنحت الوصاية لوالدتها لين، والتي سيطرت قانونياً على شؤونها الشخصية والطبية والمالية، وذلك بعدما اُدخلت النجمة التي كانت وقتها تبلغ من العمر 27 عاماً إلى مستشفى الأمراض العقلية لأنها كانت تعاني من مرض اضطراب ثنائي القطب النفسي وتحتاج للعلاج، عقب حادث اشعال النار متعمدة.

ورفعت أماندا دعوى قضائية لانهاء وصاية والدتها عليها والتي بقيت لمدة ما يقارب التسع سنوات، وطالبت النجمة انهاء الوصاية على اموالها وممتلكاتها، حيث أكّد محامي النجمة بان اماندا ترغب في انهاء الوصاية لانها تعتقد بان حالتها النفسية اصبحت افضل بكثير وتحسّنت ولم تعد بحاجة للحماية.

وشددت في الدعوى على تقديم التقارير الطبية النفسية التي تؤهلها لوصاية نفسها وتقرير شهادة طبيب نفسي يؤكد جاهزيتها.

أماندا بينز تسير على خطى بريتني سبيرز

سارت النجمة "أماندا بينز على خطى بريتني سبيرز التي قامت برفع دعوى قضائية للتخلّص من وصاية والدها جيمي عليها بعد 13 عام، حيث أصدرت المحكمة الوصاية عام 2008 بعد اضطرابات نفسية وذهنية أظهرتها، ولكن بريتني ربحت القضية ولا يستطيع والدها الان التدّخل في حياتها.