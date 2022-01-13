عودة مسلسل "Grey's Anatomy" من جديد في موسمه الـ 19.. وهذه تفاصيل العرض

لاقى المسلسل الطبي "Grey’s Anatomy" نجاحاً كبيراً منذ بداية عرض حلقاته الأولى من الموسم الاول قبل سنوات وتحديدًا في عام 2005، وينتمي العمل إلى فئة الدراما الطبية الطويلة وذلك بعد ان وصلت عدد أجزائه إلى 18، كما حصل على العديد من الجوائز العالمية

مسلسل Grey’s Anatomy يعود من جديد في موسمه الـ 19

أعلنت شبكة ABC عن نيتها البدء بالتحضير لموسم جديد من المسلسل الطبي الأمريكي بموسمه التاسع عشر مع وجود مفاجأة بعودة عدد من النجوم الذين كانوا في الأجزاء السابقة ومنهم إلين بومبيو بدور ميريديث جراي.

ومن المقرر أن يعود النجوم الآخرون وهم شاندرا ويلسون، وجيمس بيكينز جونيور في دور ريتشارد ويبر.

وسيشهد الموسم الجديد العديد من التطورات الطبية مع تطور الوقت وسيكون استكمالًا لفكرة المسلسل التي حققت نجاحًا سابقًا عند عرضه قبل سنوات

ردة فعل فريق العمل على عودة المسلسل في موسم جديد

كشف الشركة المنتجة للمسلسل الشهير بأنهم متحمسون للعودة من جديد وللتعاون مع فريق العمل، حيث شكرت كل من شركة ديزني و ABC السماح لهم برواية المزيد من الأحداث الطبية في الموسم الجديد

أما مؤلفة المسلسل فقالت في تعبيرها عن سعادتها لعودة العمل: "انا متحمسة للموسم الجديد لاننا نستمر في سرد قصص جميع الأطباء في المسلسل لموسم آخر وهذا النجاح للمسلسل كان يعتمد على الجمهور دائماً".