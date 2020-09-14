غراب يسرق الأضواء من ناعومي واتس.. وموقف محرج جمعهما أثناء تصوير فيلم Penguin Bloom!

عملت النجمة الأمريكية "ناعومي واتس" مع أشهر النجوم العالميين في هوليوود أمثال "ديفيد لينش" و"سين بين"، لكنها اعترفت أن غراب تمكَّن من التفوق عليها وسرق مشاهدها في فيلمها Penguin Bloom، الذي سيعرض لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي.

جسَّد "ناعومي واتس" دور السيدة "سام بلوم" في فيلم الدراما المُقتبس عن قصة حقيقية تدور حول أم أصيبت بالشلل بعد وقوعها عن طريق الخطأ، فتدخل في حالة من الاكتئاب، لكن رعايتها لطائر صغير مصاب يدعى "بينغوين" يجدد فيها الحياة من جديد.

وصرَّحت "واتس" خلال مؤتمر عقد رقميًا للحديث عن الفيلم: "هذا جعلني متوترة، كيف بإمكاننا جعل طائر يؤدي دورًا تمثيليًا، فأنت تعلم أن الغربات معروفة بأنها غير ودودة."

وأكد المخرج "جليندين إيفين" أن الفيلم استخدم بعض الرسوم المتحركة وتطبيق الصور المنشأة بالحاسوب CGI، لكن في الغالب استخدمت أعداد كبيرة من الطيور الحية.

وأشارت "واتس" أن الطيور سرقت منها المشاهد، فقد استخدم أحدهم رأسها كحمام في أول يوم تصوير.

وفي حديثها من منزلها في أستراليا، قالت الشخصية الأصلية للفيلم "سام بلوم" إن الغراب "بينغوين" الحقيقي جلب القليل من الإثارة والسعادة إلى منزلها بعد الحادثة التي سببت شللها.

الفيلم من إخراج "جلنداين إيفين"، وتأليف "كاميرون بلوم" و"هاري كريبس"، وسيشارك في العمل إلى جانب "ناعومي واتس" كل من: "أندرو لينكولن"، "ريتشيل هاوس"، "جاكي ويفر"، "جيا كارديز" و"لينا والسمان".

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