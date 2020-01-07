ماذا علّقت غوينيث بالترو على إنجاب كاميرون دياز؟ وهل ستمشي على خُطاها وتعتزل؟

شاركت النجمة "كاميرون دياز" خبر استقبالها ابنتها ريديكس خلال الأسبوع الماضي عبر منشور على انستغرام مع زوجها الموسيقي "بنجي مادن".

وتعبيراً عن حبها وسعادتها، أبدت صديقتها المقرّبة النجمة "غوينيث بالترو" ثقتها الكبيرة في صديقتها كاميرون دياز كأم لطفلتها خلال مقابلة قصيرة لها مع ET في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في لوس أنجلوس يوم الأحد الماضي.

وخلال حديثها في المقابلة قالت غوينيث: "ستكون أفضل أم جديدة"، وأضافت: "نحن متحمسون جداً وستكون الأفضل".

لقد كانت النجمتان صديقتان لأكثر من 20 عاماً، وبالرغم من أن الإثنتين قد عرفتا بعضهما منذ التسعينيات، إلا أنه لم يتم تعزيز الروابط بينهما حتى عام 2008 عقب وفاة والد كاميرون من سرطان الكبد.

كانت غوينيث على دراية بما تشعر به كاميرون من حزن بسبب وفاة والدها أيضاً عام 2002، حيث صرّحت كاميرون في ذلك الوقت: "لقد تواصلت معي بعد وفاة والدي لقد كانت لطيفة جداً".

ويبدو واضحاً بأن النجمتين تهنئان بعضهما دوماً في أعياد الميلاد عبر انستغرام وتتمكنان دائماً من إيجاد الوقت في جدولهما للتنزه مع بعضهما، كما أنهما وجدتا شيئاً مشتركاً آخر وهو التقاعد عن التمثيل، إذ تتبع غوينيث تدريجياً نفس مسار كاميرون في اعتزال التمثيل.

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