انتحار كارولين فلاك بعد يوم من قضاء الفالنتاين مع حبيبها لويس بورتون!

عثر على مقدمة العروض برنامج Love Island السابقة "كارولين فلاك" متوفية في شقتها في لندن يوم أمس السبت وذلك قبل أسابيع من موعد محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها لويس بورتون.

وتوفيت كارولين بعد ساعات فقط من إعلانها بأنها ستواجه المحاكمة بتهمة الاعتداء على صديقها لويس بورتون وهو ما نفته تماماً بأن تكون قد اعتدت عليه، حيث كانت صديقتها تقيم معها في نفس الشقة وبعد عودتها من المتجر لم تستطع فتح الباب فاتصلت بوالد كارولين الذي اقتحم الشقة ووجد جثة ابنته.

وأكّد محامي العائلة وفاة كارولين من خلال بيان صادر عنهم يقول: "يمكننا ان نؤكد بأن كارولين توفيت يوم السبت الموافق الخامس عشر من فبراير ونطلب من الصحافة احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب".

وكانت قد اتهمت كارولين بضرب حبيبها بمصباح أثناء إقامتها في منزلها السابق إلا أن لويس طلب عدم توجيه اتهامات لها.

وبالرغم من منع كارولين التواصل مع لويس منذ اتهامها بالاعتداء عليه إلى أنها تواصلت معه على أمام الجميع قبل يوم من وفاتها يوم عيد الحب حيث نشرت صورةً لهما عبر انستغرام وعلّقت عليها: "عيد حب سعيد أنا احبك".

ومن جهة أخرى وصف بعض الأصدقاء المقرّبين من كارولين بأنها كانت تشعر بالوحدة ولم تستطع رؤية مخرج كما أنها كانت تعاني من مشاكل نفسية وتستخدم مضادات الاكتئاب قبل وفاتها.

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