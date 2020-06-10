مبلغ خيالي لعناية فتيات كارداشيان ببشرتهن.. كيم تنفق 150 ألف دولار شهريًا

إذا كانت عائلة كارداشيان هي مصدر إلهامك في الجمال والأناقة في العالم فمن الأفضل ان يكون لديك أموال كثيرة وجيوب ممتلئة بهذه الأموال، وهذا يعني ان مواكبة هذه العائلة باهظة الثمن إلى حد كبير.

ويقال أن كيم كارداشيان وشقيقاتها ينفقون مبالغ ضخمة للحفاظ على مظهرهم المميز في كل شهر حيث ينفقون ما يصل إلى الآلاف من الجنيهات الأسترلينية على شعرهم وبشرتهم وأظافرهم ولونهم.

وفيما يلي ملخّص عن الأشياء التي ينفقوا عليها خلال كل شهر:

1- كيم كارداشيان

تنفق ما يقدّر بـ 130000 جنيه أسترليني خاصة على نحت جسدها وجعله يأخذ شكل الساعة الرملية حيث أنه لا يأتي بدون عمل شاق والكثير من الاموال إذا تستعين بمدربة شخصية لم يتم الكشف عن تكلفتها.

بالإضافة إلى جلسات العناية بالشعر والبشرة والاظافر التي تقوم بها في كل شهر.

2- كلوي كارداشيان

تنفق ما يقدّر بـ 114000 جنيه أسترليني شهرياً تحديدًا للحفاظ على رشاقة جسدها مُستعينة بمدرّبة خاصة؛ كما تنفق العديد من الأموال على وصلات الشعر والشعر المستعار.

كما يُعتقد أن كلوي تنفق حوالي 800 جنيه إسترليني على منتجات العناية بالبشرة الخاصة بها.

3- كايلي جينر

تنفق ما يقدّر بـ 111000 جنيه أسترليني شهرياً حيث واجهت العديد من التساؤلات حول قيامها بعمليات التجميل وتغيير مظهرها بالإضافة غلى وصلات الشعر وشعرها المستعار، بالإضافة إلى الرموش.

4- كورتني كارداشيان

تنفق ما يقدّر بـ 54000 جنيه استرليني وهي أقل من شقيقاتها السابقات إنفاقاً على مظهرها، إلا أنه لا يزال نظامها الجمالي باهظ الثمن حيث كشفت كورتني عن نظام روتيني للعناية ببشرتها يتكون من تسع خطوات بالإضافة إلى استخدامها مصفف شعر خاص.

5- كيندال جينر

تنفق ما يقدّر بـ 20000 جنيه أسترليني وهي تعدّ أقل شخص في عائلة كارداشيان إنفاقاً على امور الجمال حيث تعتمد عارضة الأزياء على جمالها الطبيعي في الغالب.

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