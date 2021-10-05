فرح زينب عبد الله تواجه دعوى قضائية بسبب إيزجي مولا !

تواجه الممثلة التركية فرح زينب عبد الله دعوى قضائية بسبب زميلتها الممثلة التركية إيزجي مولا والتي شاركتها بطولة مسلسل شقة الأبرياء.

الأمر كان قد بدأ بعد أن أبدت إيزجي مولا غضبها من قرار المحكمة التركية بتبرئة الشاب موسى أورهان أو بالأحرى محاكمته طليقاً بعد تورطه في قضية إغتصاب فتاة تدعى ابيك والتي كتبت في رسالة إنتحارها تفاصيل إغتصاب موسى لها وتهديدها.

إيزجي مولا كانت قد أبدت غضبها من القرار الظالم بتغريدة عبر حسابها في تويتر والتي جاء فيها "للذين تركوا المغتصب خارج السجن لتغرقوا مع ضميركم، لقد أخذتم منا الدعاء، التمني، الطلب والأمل!..ماذا عساي أن أقول أسفي عليكم أسفي عليكم"

الملفت أن الشاب الذي يدعى موسى رفع قضية شتم ضد إيزجي وصدر الحكم منذ أيام بـ غرامة قدرها 5 الاف و200 ليرة تركية...واثار الحكم غضب زميلتها الممثلة التركية فرح زينب عبد الله التي شاركت تغريدة جاء فيها "هناك الكثير من الأشياء لأقولها ولا يمكنني تحديد أي إهانة وأي لعنة الشيء الوحيد الواضح هو أن موسى أورهان هو عار حقيقي ونظامه إلى جانبه ، لقد صدمنا عندما رفعت هذه القضية بوقاحة ، والآن ننظر إلى النتيجة المخزية الرهيبة"....الشاب بدوره رفع دعوى قضائية جديدة وهذه المرة ضد الممثلة فرح زينب بتهمة الشتم والذم أيضاً.

Uf dicek o kadar şey var ki hangi hakaret hangi küfür karar veremiyorum. Net olan tek şey musa orhanın gerçek bir şerefsiz olduğu ve sistemi de onun yanında olduğu.o dava yüzsüzce açılabildiğinde şoklar yaşamıştık ve şimdi bi de üüüüf rezalet sonuca bak ya https://t.co/IlBZmuIcRW — Farah Zeynep Abdullah (@fzaofficial) October 1, 2021

أخر أعمال فرح زينب عبد الله !

الممثلة التركية كانت قد أطلت خلال الموسم السابق من خلال مسلسل شقة الأبرياء بدور زوجة "هان" والذي يعاني من أمراض نفسية بسبب طفولة صعبة قضاها مع والدته والتي تعاني في الأصل من أمراض نفسية كانت السبب في تدمير حياته وحياة شقيقاته الثلاثة وسط صمت والدهم وعدم تدخله في الكثير من المواقف.

دور فرح انتهى بطريقة مأساوية والتي كانت عن طريق حادث سير، وحول سبب إنتهاء دورها فقد قيل أنها تعاقدت على بطولة عمل آخر سيبصر النور قريباً.

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