ليلى فيراي وأراس أيدين يتصدّران الترند التركي بعد نجاح مسلسل "سرنا نحن الاثنين".. إليك تفاصيل قصته وموعد عرضه!

تصدّر النجمان التركيان "ليلى فيراي" و "أراس أيدين" مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بعد ظهورهما في المسلسل الذي أثار ضجة "سرنا نحن الاثنين" “​Ikimizin Sirri​.

وانطلق تصوير أولى حلقات المسلسل الجديد في 12 يونيو 2021 حيث تم نشر الاعلان الاول في 11 يونيو ليكون أحد المسلسلات الصيفية المنتظرة والتي أحدثت ضجة.

والمسلسل من بطولة أراس أيدين وليلى فيراي دولناي سويسرت، تولاي غونال، بستمسو أوزديمير وغيرهم، كما أنه يُعرض كل يوم أحد بحلقة جديدة على قناة ATV التركية.

وتدور قصة المسلسل حول البطلة لديها بنة واحدة صغيرة يستمتعان بحياة بسيطة، وتكتشف اصابتها بالمرض حيث تبحث عن رجل غني لتبرم صفقة معه حتى تحافظ على ابنتها.

وتصّدر العمل التريند في الحلقة التاسعة عند اكتشاف الأم اصابتها بمرض في الدماغ لتبدأ مغامرات وتفاصيل بحثها عن الرجل المناسب ليرعى ابنتها بعد وفاتها.

ويشار إلى أن قصة المسلسل مقتبس من مسلسل كوري بعنوان عقد الزواج، ولكن مع تغييرات في الاسم والتفاصيل والأحداث للتناسب مع البيئة.

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