  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. بطلة مسلسل ابنة السفير الطفلة "ملاك" تنضم إلى هازال كايا في المستحيل!

بطلة مسلسل ابنة السفير الطفلة "ملاك" تنضم إلى هازال كايا في المستحيل!

منشور 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 03:58
ابنة السفير
ابنة السفير

سيعرض المسلسل التركي "المستحيل" على قناة فوكس حيث بدأ النجوم بتصوير أول الحلقات للمسلسل وهو من بطولة هازال كايا وبورا جولسوي ومحمد أوران.

اقرأ ايضاًنجم ابنة السفير يعيش علاقة حب مع نجمة حريم السلطاننجم ابنة السفير يعيش علاقة حب مع نجمة حريم السلطان

وأعلن طاقم المسلسل عن انضمام الطفلة الصغيرة بيرين قينتش الب والتي كانت تلعب دور ملاك في مسلسل ابنة السفير حيث أتقنت دورها بشكل كبير في المسلسل.

ابنة السفير

وتدور قصة المسلسل حول قيام فتاة، التي ستجسد شخصيتها "هازال كايا"، بالانتحار بسبب حياتها المأساوية التي تعيشها حيث تقفز من االقطار.

اقرأ ايضاًنجم ابنة السفير يعيش علاقة حب مع نجمة حريم السلطانتوبا بويوكستون تفشل في إنقاذ ابنة السفير.. وهذا هو موعد الحلقة الأخيرة منه!

ومتابعة لقصة المسلسل سيجدها البطل ويسعفها لتقنعه بانها فقدت الذاكرة لتتخلص من وجودها في حياتها ويأخذها لقصره لتبدأ قصتها بأحداثها.

أما دور الفتاة الصغيرة بيرين قينتش الب فلم يتم ذكر أي تفاصيل أخرى عنه، بالإضافة إلى موعد عرض المسلسل.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:

كلمات دالة:ابنة السفيرهازال كايانسليهان أتاغولاخبار المشاهيراعمال المشاهير

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...