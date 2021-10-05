بطلة مسلسل ابنة السفير الطفلة "ملاك" تنضم إلى هازال كايا في المستحيل!

سيعرض المسلسل التركي "المستحيل" على قناة فوكس حيث بدأ النجوم بتصوير أول الحلقات للمسلسل وهو من بطولة هازال كايا وبورا جولسوي ومحمد أوران.

وأعلن طاقم المسلسل عن انضمام الطفلة الصغيرة بيرين قينتش الب والتي كانت تلعب دور ملاك في مسلسل ابنة السفير حيث أتقنت دورها بشكل كبير في المسلسل.

وتدور قصة المسلسل حول قيام فتاة، التي ستجسد شخصيتها "هازال كايا"، بالانتحار بسبب حياتها المأساوية التي تعيشها حيث تقفز من االقطار.

ومتابعة لقصة المسلسل سيجدها البطل ويسعفها لتقنعه بانها فقدت الذاكرة لتتخلص من وجودها في حياتها ويأخذها لقصره لتبدأ قصتها بأحداثها.

أما دور الفتاة الصغيرة بيرين قينتش الب فلم يتم ذكر أي تفاصيل أخرى عنه، بالإضافة إلى موعد عرض المسلسل.

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