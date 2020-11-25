فرقة BTS تحتفل بترشيحها لجوائز غرامي لأول مرة.. قفز وصراخ مليء بالحماس

حصلت فرقة الكي بوب الكورية BTS، التي يمكن القول إنها أكبر فرقة فتيان في العالم، على أول ترشيح لجائزة Grammy يوم الثلاثاء عن أغنيتها الناجحة Dynamite.

رشحت فرقة BTS لجائزة أفضل أداء لفرقة أو ثنائي إلى جانب عمالقة البوب ​​الآخرين مثل: "ليدي غاغا"، "آريانا غراندي"، "تايلور سويفت"، "جاستن بيبر"، و"كوافو".

ونشرت الفرقة مقطع فيديو لرد فعلهم لدى سماع خبر ترشحهم عبر حسابهم على موقع "تويتر"، حيث يظهر أربعة من أعضاء الفرقة السبعة وهم "في"، "جونغكوك"، "آر إم"، و"جيمين" جالسين على الأريكة بقلق منتظرين إعلان أسمائهم، وبعد لحظات يقفزون بحماس ويصفقون بعد إعلان ترشحيهم.

وشكرت الفرقة معجبيها على دعمهم في "الأوقات الصعبة"، وشكرت أكاديمية الحفل "على هذا الشرف العظيم".

وقد حصد الفيديو ما يقرب الـ 12 مليون مشاهدة و 1.8 مليون إعجاب.

واحتفل عشاق الفرقة، الذين يطلقون على أنفسهم اسم ARMY (والتي تعني "Adorable Representative M.C. for Youth") ، بالأخبار عبر الإنترنت، حيث أشار البعض بأن الترشيح كان أمرًا مفروغًا منه؛ نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته الفرقة مع الجماهير الأمريكية.

ويجدر الإشارة إلى أن الكثيرون أعربوا عن غضبهم واستيائهم بعد استبعاد الفرقة من ترشيحات "غرامي" العام الماضي.

يذكر أن أغنية "Dynamite" مزيج من الديسكو الكهربائي وموسيقى البابلغوم، وتعتبر أول أغنية منفردة لفرقة BTS تغني بالكامل باللغة الإنجليزية.

وقد حصدت الأغنية 101.1 مليون مشاهدة بنهاية يومها الأول، لتحصد لقب أكثر فيديو موسيقي مشاهدة على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".

من المقرر بث حفل جوائز "غرامي" يوم 31 يناير، باستضافة تريفور نوح في برنامج The Daily Show.

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