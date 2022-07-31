فهرية أفجان تتعرّض لموقف محرج بسبب طفلها.. وردّة فعل مفاجئة منها

تعرّضت النجمة التركية الشهيرة "فهرية أفجان" لموقف محرج خلال تواجدها في أحد المطاعم الفخمة في تركيا أثناء عطلة نهاية الأسبوع.

فهرية أفجان تدخل في شجار بسبب طفلها

كشفت وسائل الإعلام التركية بأن النجمة الشهيرة "فهرية أفجان" قد تعرّضت لموقف محرج خلال تواجدها في أحدا المطاعم التركية، وذلك بسبب ابنها الصغير كاران.

وفي تفاصيل ما حدث فإن فهرية أفجان كانت تتناول الفطور رفقة ابنها كاران حيث كان الأخير يلعب مع قطته داخل المطعم.

وخلال لعبه اصطدم الطفل الذي يبلغ من العمر 3 سنوات بطاولة أحد الزبائن المتواجدين هناك في المطعم.

ولكن ردّة فعل الزبون كانت غريبة ومبالغ بها، إذ قام بالصراخ على الطفل الصغير كاران قائلاً له: "تمهّل قليلاً.. ما هذا؟"، وما كان من فهرية إلا أن ردت عليه قائلة: "إن ما قمت به عيب جداً، فهذا طفل صغير".

ولم يبالي هذا الرجل بكلام فهرية ولا تعليقها ليرد بكل عنف: "ما شأني ان كان طفل أو غير ذلك"، مما جعل فهرية غاضبة من كلام الزبون وقامت بأخذ طفلها الصغير ومغادرة المطعم فوراً.

فهرية أفجان تنفصل عن "ألب أرسلان"

وعلى الصعيد الفني بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته النجمة التركية "فهرية أفجان" خلال تصويرها مسلسل "ألب أرسلان"، حيث أدّت شخصية "أكشا هاتون" في المسلسل التاريخي، إلا أنها انفصلت بشكل مفاجئ عن المسلسل وانتهى دورها بوفاة الشخصية التي تؤديها.

وأكّدت فهرية بأن سبب انفاصلها عن المسلسل هو أنها لا تريد ترك طفلها كاران وحيد في المنزل وترغب في أن تبقى بجواره خلال الفترة القادمة، فيما تشير بعض الشائعات إلى ان فهرية حامل بطلفلها الثاني وترغب التفرغ للحمل