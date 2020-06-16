فيرونيكا ليك أسطورة الأربعينيات أدارت ظهرها لهوليوود قبل وفاتها!

أسرت النجمة "فيرونيكا ليك" الجماهير في أربعينيات من القرن الماضي حيث توفيت عن عمر يناهز 50 عاماً بعد صراعه المرير مع مرض التهاب الكبد.

ونشرت كتاباً لها يحكي عن السيرة الذاتية لحياتها بعنوان: "Veronica: The Autobiography of Veronica Lake" والذي تطرأ إلى حياتها المهنية والشخصية.

ومن خلال كتابتها بدت فيرونيكا انها أصرّت على أن تدير ظهرها لهوليوود وتخرج منها فكتبت: "كان علي أن أخرج منها ولم يكن من المفترض نفسياً أن أصبح نجمة صور".

واستضافت Turner Classic Movie (TCM) "إيدي ميلر" التي كتبت مقدمة جديدة للكتاب، والتي كشفت بأن النجمة شعرت بأنها محاصرة من خلال تصويرها كفتاة فطرية في الأفلام.

وقال ميلر: "كان لديها مرحلة عدوانية للغاية دفعتها نحو الأعمال التجارية التي كانت ضد إرادتها وقد تمرّدت بشكل طبيعي وسئمت من الناس الذين يتوقعونها أن تدخل في الصندوق".

ولجئت فيرونيكا بعد ذلك إلى شرب الكحول وكانت تتصرف بالطريقة التي يتصرف بها الرجال كما اتخذت قرارها بمغادرة هوليوود عام 1952 والعمل كنادلة في محل كوكتيل.

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