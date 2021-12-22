فيلم أردني يترشح لقائمة الأوسكار المختصرة.. أحداث مؤلمة وسط الحرب

أعلن عن القائمة المختصر لحفل توزيع جوائز الأوسكار لدورته الـ94، وكان من بين المرشحين فيلم عربي أردني يحمل عنوان"Tala’vision" (تلفزيون).

أختير الفيلم الأردني "Tala’vision" (تلفزيون)، للمخرج الأردني مراد أبو عيشة، في فئة أفضل فيلم قصير آكشن، ويدور حول قصة فتاة صغيرة عالقة في منطقة حرب وتتواصل مع العالم الخارجي عبر تلفاز صغير، حتى تجبر القوانين والدها على التخلص منه.

وتضم القائمة أيضًا فيلم أجنبي بعنوان "A Broken house" اختير في فئة أفضل فيلم وثائقي قصير، لكنه يدور حول قصة شاب سوري يعاني ألم الحنين للوطن.

الفيلم من إخراج جيمي جولد بلوم، ويدور الفيلم حول الفنان السوري محمد حافظ، الذي أدرك بعد حصوله على تأشيرة دخول واحدة لدراسة الهندسة المعمارية في الولايات المتحدة، أنه لا يستطيع العودة إلى وطنه.

يبدأ محمد حافظ في تصميم وإنشاء مجسمات طبق الأصل عن الأحياء والمعالم البارزة في دمشق لمحاربة الحنين إلى الوطن.

ومن المقرر الكشف عن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار في 8 فبراير ، وسيتم تسليم الجوائز في 27 مارس.