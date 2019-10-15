فيلم وثائقي جديد لدوقا ساسكس في جولتهما الإفريقية.. ولحظة عائلية حميمية خلف الكواليس

سيعرض فيلم وثائقي جديد على قناة ITV حول الجولة الملكية في إفريقيا يوم الأحد القادم الساعة التاسعة مساءً، وحسب ما كشف عنه المقدّم توم برادي فإن الفيلم سيكشف عن ما واجهوه من سعادة وفخر وألم وضغط خلال الجولة.

وفي مقطع فيديو جديد للفيلم الوثائقي كشف عن لحظة عائلية حميمية مع ابنهما البالغ من العمر أربعة أشهر خلف الكواليس قبل لحظات من لقاء رئيس الأساقفة ديزموند توتو.

وشوهد الأمير هاري وهو يحتضن طفله نحو صدره بينما قامت ميغان بتقبيله على رأسه ووضع يدها عليه وكان ذلك قبل لحظات من لقاء رئيس الأساقفة، حيث قال هاري لميغان: "هيا نذهب".

وكان المتابعون لفترة طويلة يأملون بلمحة للطفل آرتشي، حيث لم يتم مشاهدته سوى لفترة قصيرة حيث كان وجهه بالكاد مرئياً ومغطى بالبطانية في قلعة وندسور.

ومن المؤكد أن الفيلم الوثائقي الذي سيبث يوم الأحد المقبل سيغطي الأهداف التي تم تحقيقها في الجولة وكذلك الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد الصحافة.

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