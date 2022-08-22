فيلم 365 days بجزءه الثالث يصبح الفيلم الأكثر مشاهدة حول العالم.. إليك التفاصيل

أصدرت منصة "نيتفليكس" العالمية الجزء الثالث والاخير من الفيلم المثير للجدل 365 days على منصتها خلال وقت سابق من هذا العام

ولاقى الفيلم نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم بأكمله حيث أصبح أكثر الأفلام مشاهدة على منصة "نيتفليكس" العالمية من جميع أنحاء العالم خلال فترة قصيرة من عرضه.

تفاصيل فيلم 365 days

بالرغم من الاننتقادات العديدة التي طالت الفيلم الايطالي 365 days بسبب المشاهد الاباحية والجنسية التي تضمنها الفيلم، إلا انه لاقى نجاحًا كبيرًا على مستوى الأجزاء الثلاث وأثار الفيلم حالة كبيرة من الجدل نظرًا لنجاحه وانتشاره بالرغم من ضعف القصة التي يتناولها وجرأته حتى ان البعض صنفه تحت فئة الأفلام الإباحية

واشتهر النجم الايطالي الشهير "ميشيل موروني بدور البطولة الى جانب البطلة النجمة العالمية آنا ماريا سيكلوتسكا، وكان قد عرض على منصة نيتفليكس في 27 أبريل من عام 2022 ولاقى هذا الجزء نفس النجاح الذي حققه الجزئين الأول والثاني

كما أن نجم العمل الفنان الايطالي ميشيل موروني تمكن من تحقيق شهرة واسعة عالميًا وانتشرت العديد من الأخبار حوله، وانتشرت بعض الشائعات حول ميوله الجنسية والتي نفاها على طريقته الخاصة

نبذة عن فيلم 365 days

وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي حيث يحتوي على مشاهد جريئة وجنسية واباحية وهو يستند إلى الرواية الأولى لثلاثية بلانكا ليبيسكا.

ويرور العمل قصة سيدة تقع أسيرة لرجل في المافيا، يقع هذا الرجل في حبها ويقرر أن يجعلها تفقع في حبه بالاجبار، فيقوم بخطفها وسجنها ويمنحها مدة 365 يوم لتقع في حبه.