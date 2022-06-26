نتفليكس تتعرض للهجوم بسبب فيلم sausage party .. مشاهد اباحية ومخصص للأطفال

تثير العديد من الأفلام والمسلسلات المخصصة للاطفال والتي تعرض عالميًا جدلًا كبيرًا بين روّاد التواصل الاجتماعي، خاصة بين الجمهور العربي والاسلامي وذلك لاحتواء بعض الأعمال على مشاهد غير اخلاقية، او دعمها للمثلية الجنسية

فبعد حظر عرض فيلم Lightyear في العديد من الدول العربية والاسلامية لاحتوائه على مشاهد مثلية غير مناسبة للأطفال وذلك بسبب قبلة بين تجمع فتاتين في علاقة عاطفية، انتقل الجدل مؤخرًا الى فيلم sausage party الذي اثار موجة غضب عارمة بين الجمهور العربي بسبب عرض نتفليكس له على القسم المخصص للأطفال في نسخة مدبلجة باللغة العربية

فيلم sausage party يثير غضب الجمهور

أثار عرض فيلم sausage party للأطفال على منصة نيتفليكس العالمية في القسم المخصص للأطفال حالة غضب كبير بين الجمهور خاصة العربي والاسلامي منهم وذلك لاحتوائه على مشاهد اباحية في الفيلم لا تناسب الأطفال وتتعلق بدعم المثلية

واحتوى فيلم الانيمشين الشهير الذي عرض في عام 2016 على العديد من المشاهد الاباحية والجريئة، والتي لا تتناسب للمجتمع الشرقي، كما انها يجب أن لا تكون مقدمة للطفل بشكل خاص

والجدير بالذكر أن الفيلم حمل الطابع الرقابي R أي أنه لا ينصح بمشاهدته مع الأطفال او عائلياً وهي الاشارة التي تدل على ان الفيلم يحوي مشاهد حريئة، الا ان قيام نتفليكس بعرضه للقسم المخصص للأطفال هو ما أثار حالة من الجدل كبيرة بين الجمهور العربي.

فيما راح البعض لانتقاد الأهالي بسبب "نتفليكس الأطفال" خاصة ان توجه هذه المنصة العالمية بات واضحًا للجميع، واعتبر البعض ان مراقبة الاطفال وما يشاهدونه بات امر اساسي على كل عائلة الانتباه له في ظل الحملة الكبيرة لدعم المثلية التي انطلقت مؤخرًا

قصة فيلم sausage party

يتحدث الفيلم حول مجموعة من منتجات النقانق يحاولون معرفة ماذا يحدث بعد أن تباع أحد المنتجات للبشر كما أنهم يحاولون اكتشاف حقيقة وجودهم وماذا يحدث لهم.

والفيلم أثار جدلاً عند اصداره خلال عام 2016 وذلك لحمله الأكثير من الأفكار الخاطئة للأطفال سواء دينية او حتى جنسية، وتعرض عند عرضه قبل سنوات لحملات كبيرة وتم منع عرضه في عدد من الدول العالمية