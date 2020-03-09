في أول لقاء لها مع الملكة بعد التنحي.. ميغان ماركل ترتدي أقراط ماسية فاخرة!

اجتمعت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" والأمير هاري مع الملكة إليزابيث في المملكة المتحدة لأول مرة منذ إعلانهما الاستقالة عن العائلة المالكة، حيث كان هذا الاجتماع الأول لميغان مع العائلة.

وانضم إلى حدث خدمة الكنيسة الكومنولث في لندن كبار أفراد العائلة المالكة بما فيهم الملكة ودوقا كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون، حيث يُعتقد أن هذه ستكون آخر الواجبات الرسمية لدوقا ساسكس قبل أن ينتهي دورهما الملكي.

واختارت ميغان ارتداء فستان ناعم وطويل بقصة الأوف شولدر من مجموعة جيفانشي باللون الأسود والبالغ قيمته 1384 جنيه أسترليني لحضور هذه المناسبة، كما أسدلت شعرها نحو أكتافها ووضعت ربطة شعر سوداء بينما كانت تجلس في السيارة بجانب الأمير هاري.

ومما لفت الأنظار هو ارتدائها أقراط ماسية من مجموعة Daphne وبقيمة 140 جنيه أسترليني باللون الأخضر من تصميم V by Laura Vann.

ووصفت هذه القطعة الثمينة على الإنترنت بأنها مصنوعة من الفضة المعاد تدويرها مع تركيز العلامة التجارية على الإنتاج الأخلاقي، وقد صممت عام 2017 مما يشير إلى أن الدوقة لديها هذه القطع موجودة في مجموعتها منذ فترة.

لطالما كانت ميغان تفضل المجوهرات الذهبية الدقيقة وأصبحت معروفة باختيار القطع الشخصية للغاية للظهور الملكي، وغالبًا ما كانت ترتدي القلادات بالأحرف الأولى للأمير هاري وابنها أرشي.

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