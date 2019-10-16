في اليوم الثالث من زيارتهما الباكستانية.. دوقا كامبريدج في الأزياء التقليدية ويعيشان مغامرة ركوب التوك توك

خطط دوقا كامبريدج الأمير ويليام وكيت ميدلتون لزيارة رسمية لباكستان لمدة خمسة أيام على خطى الأميرة الراحلة ديانا وذلك للدفاع عن أهمية التعليم وتسليط الضوء على الفتيات خاصة لمتابعة التعليم العالي.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يزور فيها أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية باكستان منذ 13 عاماً بسبب العنف والإرهاب الذي أفسد البلاد بما في ذلك اغتيال رئيسة الوزراء بنازير بوتو عام 2007.

وخلال اليوم الثالث من الزيارة الرسمية توجّه دوقا كامبريدج لحضور حفل استقبال في إسلام أباد الذي استضافه المفوّض السامي البريطاني توماس درو من أجل تلبية احتياجات المجتمع الباكستاني.

ووصل الثنائي الملكي إلى الحدث الملكي عبر وسيلة المواصلات التقليدية هناك التوك توك، إلا أنهما تسببا في بعض المشكلات المرورية بسبب ركوبهما التوك توك حيث شكى السائقون إغلاق الطرق الرئيسية للسماح للعائلة المالكة بالمرور مما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

وظهر الأمير ويليام وكيت بإطلالتين تقليديتين فاختار دوق كامبريدج زي شيرواني الجذاب باللون الزمردي وهو عبارة عن قميص طويل مع بنطال مطابق وعادةً ما يتم ارتداءه في المناسبات نسّقه مع حذاء أسود.

أما كيت التي اعتمدت على الإطلالات التقليدية بلمسات أنيقة فقد ارتدت فستان زيتي طويل من الترتر مع وشاح مطابق موجود على كتف واحد من مجموعة Jenny Packham وبقيمة 3640 جنيه أسترليني.

وأكملت مظهرها برفع شعرها من الامام مع تركه منسدلاً من الخلف مع وضع أقراط Onitaa الباكسانية والتي تقدّر بـ 290 جنيه أسترليني.

وسلّط الأمير ويليام خلال خطابه الرئيسي على العلاقات بين بريطانيا وباكستان، كما أشار إلى مشكلة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.

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