في ذكرى زواجهما الثاني.. صوفيا تيرنر وجو جوناس يشاركون صور جديدة ونادرة من حفل زفافهما!

شارك الثنائي "جو جوناس" و"صوفيا تيرنر" لقطات نادرة من حفل زفافهما لمعجبينهما عبر الحساب الخاص على "انستغرام" يوم امس الثلاثاء.

واحتفل "جو" و"صوفيا" بعيد زواجهما الثاني في 29 يونيو، حيث استخدم كلاهما وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور جديدة ونادرة لحفل زفافهما من عام 2019.

ونشر المغني البالغ من العمر 31 عامًا عدة لقطات تُظهر المكان وحفل استقبال العروسين، وعلّق على الصور: "سنتان من أوقات الحفلة".

ولم يقتصر الأمر على "جو جوناس"، بل نشرت "صوفيا" صورتين بالأبيض والأسود لها برفقة "جو جوناس"، إلى جانب لقطات نادرة، وعلّقت: "أعني، لقد مرّ عامان".

وفي الصورة ظهرت "صوفي تيرنر" وهي ترتدي فستان ابيض من طراز Cushnie وصندل أبيض، وشكر "جو" زوجته "صوفي" وأشاد بها بقوله: "أفضل عامين في حياتي أحبك".

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