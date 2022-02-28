قائمة الفائزين بجوائز SAG Awards 2022.. وغضب بسبب مسلسل Squid game

حضر العديد من مشاهير العالم وهوليوود إلى حفل توزيع جوائز SAG Awards 2022 الذي اقيم يوم أمس الاحد، بعد أن أقيم في العام الماضي افتراضياً بسبب فيروس كورونا.

قائمة الفائزين بجوائز SAG Awards 2022

1- حصد الفنان مايكل كيتون على جائزة أفضل ممثل في عمل قصير في دوره في مسلسل Dopesick.

2- حصدت النجمة "كيت وينسلت" جائزة أفضل ممثلة بعمل قصير.

3- حصد طاقم مسلسل Succession جائزة أفضل طاقم بعمل درامي.

4- حصدت النجمة الكورية جونغ هو يون جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي عن دورها في quid game.

5-حصدت النجمة جين سمارت على جائزة أفضل ممثلة رئيسية بدور كوميدي لدورها في مسلسل HACKS.

6- وحصد طاقم مسلسل Ted Lasso على جائزة أفضل طاقم تمثيلي كوميدي.

7- وحصد النجم جيسون سوديكس على جائزة أفضل ممثل كوميدي رئيسي لدوره في مسلسل Ted Lasso.

غضب الجمهور بسبب حصول نجم Squid game على جائزة أفضل ممثل

حصد النجم الكوري "لي جونغ جاي" على جائزة أفضل ممثل درامي عن دوره في المسلسل الشهير Squid game.

وأثار حصوله على الجائزة غضب الجماهير الذين اعتبروا بأن هناك العديد من النجوم الىخرين الذين كانوا يستحقون هذا الدور ومرّشحين للجائزة خاصة نجوم مسلسل Succession.

وكان نجوم مسلسل Succession قد ترشحوا للجائزة ولكن لم يحصلوا عليها بالرغم من ادائهم المتميز في العمل.