نجمة Squid game تثير خوف متابعيها حول صحتها.. قد تتحول لهيكل عظمي!

أثارت الممثلة الكورية جونغ هو يون (Jung Ho Yeon)، نجمة مسلسل Squid Game، قلق متابعيها وخوفهم على صحتها البدنية والجسدية.

شاركت جونغ هو يون متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور لها بإطلالات متعددة أنيقة، إلَّا أنها أثارت الجدل بشكأن صحتها بعدما لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحافتها المفرطة على غير العادة، فقد برزت عظام قفصها الصدري ويديها وبدت شاحبة الوجه.

وكتب أحد المتابعين: "أنا أحب الرشاقة لكن النحافة الشديدة بهذا الشكل تبدو غير صحية".

وطالبها أحد المتابعين بتناول الطعام، وقال: "رجاءًا تناولي بعض الطعام".

في حين علَّقت صديقتها الممثلة بارك جو هيون (Park Ju Hyun)، قائلة: "صديقتي، هل تنوين الابقاء على عظامك فقط؟".



جونغ هو يون تكشف سبب نحافتها المفرطة

وفي إحدى اللقاءات، كشفت جونغ أن لا وقت ليدها لتناول الطعام بسبب جدول أعمالها المزدحم، وقالت: "أنا لا أملك الوقت حتى لآكل. لذا أنا خسرت وزنا كبيرا حين كنت منشغلة بجدول أعمالي في أمريكا. كل الملابس التي كانت تناسبني حين أتيت إلى أمريكا أول مرة أصبحت واسعة جدا علي الآن."

جونغ هيون ووزنها الحقيقي

وسابقًا، كشفت الفنانة، التي يبلغ طولها 176 سم، أنها كانت تبلغ من الوزن 49 كيلو غرامًا في بداياتها الفنية، لكنها خصرت ما يقرب الـ4 كيلو غرامًا بمجرد مشاركتها بمسلسل "Squid Game". وأوضخت جونغ أن جدول أعمالها ممتلئ حتى شهر فبراير 2022.