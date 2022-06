منصة ديزني بلس في الشرق الأوسط تعلن عن قائمة اعمالها

منصة ديزني بلس تبدأ مشوارها في الشرق الأوسط في أكثر من 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تضمنت المنصة الكثير من الاعمال الأصلية والكلاسيكية.

كما اعلنت منصة ديزني بلس عن تضمنها على قائمة من الأفلام العالمية والتي تمت دبلجتها إلى اللغة المصرية، ومنها أفلام مارفل وأفلام الإنيمي.

قائمة بالأعمال المعروضة على منصة ديزني بلس في الشرق الأوسط

من المقرر أن يتم إطلاق باقة تضم أكثر من 1200 فيلم بالإضافة إلى 1000 مسلسل و 100 فيلم أصلي وحصري خلال اليوم الأول من انطلاق المنصة كما سيتم اضافة جميع الافلام التي انتجتها ديزني من عالم مارفل.

أبرز المسلسلات الشهيرة المقرر عرضها

1- Only Murders in the Building

مسلسل يدور حول الجريمة والألغاز، عُرض الموسم الأول منه في العام الماضي وهو من بطولة النجمة سيلينا غوميز وستيف مارتن.



2-The Kardashians

يدور المسلسل حول الحياة الواقعية لعائلة كارداشيان والمكوّنة من الوالدة كريس جينر وشقيقات كارداشيان وهم "كورتني وكيم وكلوي وكايلي وكيندال".

3- The Simpsons

هو مسلسل كرتوني أمريكي شهير وكوميدي ولكنّه للكبار فقط، وهو يعدّ من أطول المسلسلات التلفزيونية.

4- The Walking Dead

هو مسلسل رعب ودراما يدور حول نظرية الزومبي وهو من بطولة نورمان ريديس وأندرو لينكولن.

5- Grey s Anatomy

هو مسلسل درامي طبي ويعتبر من أكثر المسلسلات مشاهدة في الولايات المتحدة وهو من بطولة إلين بومبيو وباتريك ديمبسي وغيرهم.

أبرز الأفلام الشهيرة المقرر عرضها على منصة ديزني بلس

1- Cruella

هو فيلم يدور ضمن اطار كوميدي أمريكي وهو من بطولة النجمة إيما ستون وإيما تومسون.

2- Avatar

هو فيلم خيال علمي وأكشن وهو من اخراج المخرج الكبير جيمس كاميرون وطرح في السينما عام 2009 وتم انتاج جزء ثاني في هذا العام.

3- Free Guy

هو فيلم خيال علمي وأكشن كوميدي وهو من بطولة رايان رينولدز وتم عرضه في عام 2020.

أبرز أفلام ومسلسلات التي أنتجتها ديزني من عالم مارفل السينمائي:

1- Avengers: Endgame

هو فيلم مارفل مستوحى من شخصيات قصص مارفل المصوّرة وهو من بطولة روبرت داوني وكريس ايفانز.

2- Black Widow

فيلم أميركي ، صدر عام 2021، من تأليف جاك شيفر ونيد بنسون، بطولة سكارليت جوهانسون في دور ناتاشا رومانوف / بلاك ويدو، إلى جانب ديفيد هاربر، وفلورنس بوغ، وأو تي فاجنيل، وراشيل فايسز.

3-Moon Knight

مسلسل أمريكي عرض في 30 مارس 2022، المسلسل من إنتاج شركة مارفل ستوديوز.

4- WandaVision

5- ? What If

6- Ms. Marvel

الأفلام المدبلجة إلى اللهجة المصرية على منصة ديزني بلس:

1- أسطورة مريدا

هو فيلم إنمي أمريكي ويدور حول الأميرة مريدا والتي تتحدّى الأعراف القديمة وتسبب بعض الفوضى وتستعين بساحرة.

2- رالف المدمر

هو فيلم يدور في اطار اكشن وكوميدي حيث عرض الفيلم خلال عام 2012.

3-جامعة المرعبين

عُرض الفيلم خلال عام 2013 وهو من انتاج بيكسار ويعتبر الفيلم مقدمة لفيلم شركة المرعبين المحدودة الشهير.

4- ملكة الثلج

صُدر الفيلم عام 2013 وهو مستوحى من رواية ملكة الثلج للكاتب هانس كريستيان.

