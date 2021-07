قائمة بأفضل الأفلام المشاركة في مهرجان "كان" لعام 2021!

مرّ أكثر من عامين منذ أن أطلّ المشاهير والمعجبين على السجادة الحمراء بسبب إلغائه العام الماضي لانتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

وأقيم الاحتفال السنوي لمهرجان كان في فرنسا حيث تواجد العديد من محبي السينما والصحافة والتلفاز وصانعي الأفلام والنجوم يوم أمس الثلاثاء.

وظهرت العديد من الأفلام التي شاركت في مهرجان كان لعام 2020 إلى جانب عدد كبير من الأفلام الجديدة والتي تم إنتاجها أثناء وباء "كورونا".

وإليك قائمة بأهم الأفلام المشاركة في مهرجان كان لعام 2021:

1- Annette

يمثل فيلم "أنيت" عودة المخرج الفرنسي الشهير إلى مهرجان كان بعد آخر أعماله "محركات مقدسة" (Holy Motors) من إنتاج عام 2012، وكان من المقرر عرض فيلم "أنيت" في النسخة الملغاة من مهرجان كان السينمائي في العام الماضي، قبل أن يتم تأجيل الفيلم ليفتتح نسخة هذا العام.

وتدور قصة الفيلم حول حياة الزوجين في إطار هادئ إلى أن تولد ابنتهما أنيت، وهي فتاة تملك موهبة من نوع خاص.

2- Memoria

تدور أحداث الفيلم حول امرأة تسافر عبر بوغوتا عندما تبدأ تعاني من متلازمة الرأس المتفجر، والتي تسبب في سماعها دوي صاخب يأتي من الفراغ، وبينما تتوغل أكثر في الريف تأخذ الضوضاء المفاجئة بعدًا أكثر عمقًا لأنها تستجيب لأدق التحولات في العالم من حولها.

ويمثل الفيلم تجربة جديدة ومثيرة للاهتمام من أحد أعلام صناعة السينما الشعرية.

3- The Story of My Wife

الفيلم من بطولة "ليا سيدو" وهو مقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتب "ميلان فوست"، وتدور حول قبطان بحري يراهن صديقه على أنه سوف يتزوج أول امرأة تدخل إلى المكان، ومن ثم تدخل ليزي، يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان.

4- The French Dispatch

يجمع الفيلم العديد من النجوم منهم تيموثي شالاميت، وفرانسيس مكدورماند، وسيرشا رونان، وإدوارد نورتن، ووليام ديفوي، وأدريان برودي وغيرهم.

ويدور الفيلم في إطار درامي كوميدي حول 3 قصص نشرت من مكتب الخارجية الفرنسية في العدد النهائي من صحيفة كانساس (Kansas) الخيالية.

5- A Hero

هو أحدث أفلام المخرج الإيراني الفائز بجائزتي أوسكار أصغر فارهادي، ولكن المثير للاهتمام أنه لم يتم الإعلان عن حبكة الفيلم الجديد والذي يعود فيه مرة أخرى إلى موطنه إيران من خلال دراما محلية حميمية تدور حول الصراع العائلي.

