قائمة فساتين النجمات في الأفلام التي تركت بصمة مميزة في عالم الأزياء!

توجد خزانة الملابس مصممة في كل فيلم، وفساتين صممت لكل شخصية فبعضها يقتصر على مجرّد ارتداء الفساتين وبعضها الآخر لديه فساتين مميزة.

وهناك بعض الفساتين المنسوجة والمصممة لتبقى في ذاكرتنا أكثر من حبكة الفيلم نفسه، وكانت مميزة بالنسبة لنا وجزءاً حيوياً من قصة الفيلم.

وإليك قائمة مختارة من مجموعة الفساتين الأفلام الرائعة:

1- Gentlemen Prefer Blondes (1953)



ارتدت النجمة مارلين مونرو فستان ساتان وردي وبقصة باكلس، كما تميّز بذيل طويل وفتحة ظهر طويلة، وهو من تصميم ويليام ترافيلا.

وبالرغم من جمال الفستان إلا أنه لم يكن الفستان الذي كانت مارلين تود ارتدائه في أداء اغنية “Diamonds Are a Girl’s Best Friend، لكن عندما لم يوافق على الفستان الذي قبله، صنع هذا في فترة زمنية قياسية.

2- Titanic (1997)



كان هذا الفستان من تصميم ديبورا لين سكوت حيث كان يمثل تحدياً كبيراً للمصممين إذ يجب إنشائه بطريقة يبدو خالياً من العيوب عندما يكون مبللاً وجافاً، لأنه الفستان الذي ارتدته عند غرق السفينة.

3- The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)



كان هذا المشهد الفخم في الفيلم عندما توجّت الأميرة أميليا من جينوفيا كملكة للبلاد، حيث كانت ترتدي النجمة آن هاثواي فستان مذهل وباللون الأبيض الفاتح ومزيّن بتطريز ذهبي وربطتين جهة الكتف، بالإضافة إلى ذيل طويل.

4- Beauty and the Beast (2017)



كان الفستان يناسب شخصية بيلا في الفيلم والذي قامت بدوره النجمة إيما ستون، حيث كان يتميّز باللون الأبيض والمزيّن بالورود الصفراء الكبيرة، والأكمام الانيقة وذات القماش الشفاف.

5- Gone with the Wind (1939)



ارتدت فيفيان لي فستان مميّز تم صنعها من قبل المصمم الأزياء والتر بلونكيت والذي كان مصدر إلهام للعديد من المصممين، حيث كان مصنوعاً من الستائر المخملية الخضراء.

6- Aladdin (2019)



سافر مصمم الازياء مايكل ويلكينسون عبر الشرق الاوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان لابتكار فستان يتناسب مع فيلم علاء الدين حيث كانت النساء ترتدي ملابس مستوحاة من الثقافة العربية، أما ياسمين فكان فستانها مستوحى من الأسلوب الباروكي الموجود في جنوب آسيا.

7- The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)



لعبت النجمة تيلدا سوينتون دور الساحرة الطيبة في الفيلم حيث ارتدت فستان قادر على التعبير عن برودة هذه الشخصية وبمزيج من القوم من تصميم إيزيس موسيندين حيث تميّز الفستان بوجود ثلاث طبقات من القماش.

