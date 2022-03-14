قبلة تثير الجدل بين نجمتا مسلسل Ted lasso خلال حفل جوائز CCA

أقيم حفل توزيع جوائز النقّاد CCA في دورته السابعة والعشرين في فندق سافوي الفاخر في لندن، مساء يوم أمس الأحد وذلك بحضور عدد كبير من النجوم للحفل.

فريق مسلسل Ted lasso يثير الجدل على السجادة الحمراء

انضم نجوم عمل مسلسل Ted lasso إلى المشاهير على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز النقّاد، حيث لفتوا الأنظار بإطلالاتهم خلال الحفل.

ومن جانبها تألقت النجمة هانا وادينغهام بإطلالة باللون الفيسفوري المشع حيث ارتدت توب بقصة مفتوحة بفتحة كبيرة جهة الصدر وباللون الأسود، ونسّقت معه تنورة ضخمة باللون الفسفوري ومفتوحة من الأمام.

أما زميلتها في المسلسل الذي يحظى بشعبية كبيرة جونو تيمبل فلم تكن اقل أناقة منها حيث ارتدت كروب توب مزيّن بالكريستال وباللون البيج نسّقته مع تنورة من الشيفون والدانتيل بنفس اللون.

هانا وادينغهام وجونو تيمبل تثيران الجدل أمام الكاميرات

وأثارت النجمتان الشهيرتان هانا وادينغهام وجونو تيمبل جدلًا كبيرًا خلال الحفل وذلك بعد أن قبّلتا بعضهما البعض أمام الكاميرا، حيث كانت هانا تضم زميلتها بطريقة حميمية.

الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا ما بعد الحفل خاصة بعد تداول هذه الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن عدد كبير من الجمهور دافع عن النجمتين مؤكدين أن هذه القبلة طريقتهما للمرح.

وعلى صعيد مختلف انضم إلى نجوم العمل بريت غولدستاين والذي كان متألق ببدلته التوكسيدو السوداء، حيث تم ترشيحه لأفضل ممثل مساعد في المسلسل.