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  3. قبل أيام من عيد ميلادها الـ 100.. وفاة النجمة بيتي وايت

بيتي وايت تفارق الحياة قبل أيام قليلة من وصولها سن الـ 100

منشور 01 كانون الثّاني / يناير 2022 - 11:35
بيتي وايت
بيتي وايت

توفيت النجمة الأمريكية "بيتي وايت" في منزلها من صباح يوم الجمعة الماضية وذلك قبل عدة ايام فقط من عيد ميلادها المائة.

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تفاصيل وفاة بيتي وايت

عُثر على جثة النجمة بيتي وايت متوفاة في منزلها حيث كانت على وشك الاحتفال بعيد ميلادها المائة عام وكانت خلال وقت سابق قد تحدّثت إلى مجلة بيبول بمناسبة عيد ميلادها المائة.

وكشفت خلال المقابلة: "أنا أتمتع بصحة جيدة وانا محظوظة لكوني في صحة جيدة في هذا العمر وأنا سعيدة لاقتاربي من المائة عام".

وأكملت بيتي: "انا متفائلة دائماً وهذا سرّ سعادتي وأنا انظر دائماً للجانب الايجابي في كل أمور الحياة".

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بيتي وايت في لقاء مع CNN

أعمال ونجاحات بيتي

حصلت بيتي على جائزة إيمي ما يقارب الثماني مرات وحققت الرقم القياسي لأطول مسيرة تلفزيونية حيث ظهرت لأول مرة عام 1939 وامتدت أعمالها حتى التسعينيات من عمرها.

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