بيتي وايت تفارق الحياة قبل أيام قليلة من وصولها سن الـ 100

توفيت النجمة الأمريكية "بيتي وايت" في منزلها من صباح يوم الجمعة الماضية وذلك قبل عدة ايام فقط من عيد ميلادها المائة.

تفاصيل وفاة بيتي وايت

عُثر على جثة النجمة بيتي وايت متوفاة في منزلها حيث كانت على وشك الاحتفال بعيد ميلادها المائة عام وكانت خلال وقت سابق قد تحدّثت إلى مجلة بيبول بمناسبة عيد ميلادها المائة.

وكشفت خلال المقابلة: "أنا أتمتع بصحة جيدة وانا محظوظة لكوني في صحة جيدة في هذا العمر وأنا سعيدة لاقتاربي من المائة عام".

وأكملت بيتي: "انا متفائلة دائماً وهذا سرّ سعادتي وأنا انظر دائماً للجانب الايجابي في كل أمور الحياة".

أعمال ونجاحات بيتي

حصلت بيتي على جائزة إيمي ما يقارب الثماني مرات وحققت الرقم القياسي لأطول مسيرة تلفزيونية حيث ظهرت لأول مرة عام 1939 وامتدت أعمالها حتى التسعينيات من عمرها.