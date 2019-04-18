كاردي بي بالانجوري الأسود.. وحركات مثيرة في فيديو كليب مع زوجها!

من المعروف عن المغنية العالمية "كاردي بي" حبها للفت الأنظار في كل ما تفعله، حيث عملت على لفت نظر المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت نجمة السوشال ميديا على الرغم من صغر سنها، وهذه المرة كانت كاردي بي متأكدة تماماً أن العيون ستكون عليها، من خلال ظهورها المفعم بالحيوية في فيديو الأغنية الجديدة لزوجها المغني أوفست، باسم Clout.

وظهرت كاردي بإطلالة مثيرة مستوحاة من العبودية، حيث ارتدت لانجوري جلدي أسود، مزيّن بالسلاسل الفضية، ونسّقت معه حذاء طويل وقفازات جلدية مطابق لونها للانجوري، ولإتمام إطلالتها المثيرة وضعت شريط جلدي على شعرها الأشقر المسرّح بذيل الحصان.

ولم تكن كاردي خجولة من إظهار حبها لزوجها، عن طريق قيامهما بالعديد من الحركات المثيرة خلال الفيديو، بالإضافة إلى أنه لم يكن مظهر كاردي الوحيد المستوحى من العبودية، بل كانت في مشهد منفصل تجلس وسط ليمون وهي ترتدي لانجوري أصفر، ووضعت على رأسها شالاً مطابق للون الانجوري.

ومن خلال الفيديو الموسيقي، يبدو الثنائي أقوى من أي وقت مضى، حيث تزوجا في حفل خاص عام 2017 ورحّبا بابنتهما معاً، وخلال وقت سابق من العام الماضي كانا قد انفصلا لفترة زمنية، بعد إشاعات خيانة أوفيست لها.

وعلى الصعيد المهني تستمر النجمة كاردي في النجاح، حيث ستصدر ألبوم آخر لها خلال وقت لاحق من هذا العام، وكشفت في الآونة الأخيرة أنها تعمل على الأغاني لإصدارها، حيث صرّحت "لقد بدأت بإعداد نفسي لطرح ألبوم لهذا العام".

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