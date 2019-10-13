كاردي بي تبكي بسبب هدية زوجها في عيد ميلادها الـ 27!

احتفلت النجمة "كاردي بي" بعيد ميلادها الـ 27 يوم الجمعة الماضي وسط عائلتها وأصدقائها وزوجها أوفست.

ولم يكن من المفاجىء رؤية كاردي تبكي بسعادة بسبب هدية زوجها المكوّنة من خاتمان ماسيان على شكل قلب فهي معروفة بحبها للأشياء الثمينة والدقيقة في الحياة.

وفي فيديو نشرته كاردي بي على صفحتها الخاصة على إنستغرام أمس السبت ظهرت وهي جالسة حول مائدة عشاء مع زوجها وعائلتها حيث قدّم إليها طبق من الفضة فقالت كاردي في ذلك الوقت: "خائفة من فتحه" مضيفة أن قلبها كان ينبض بسرعة.

وفتحت غطاء الطبق ليظهر مجموعة من بتلات الورد الرائعة التي غضت صناديق الهواتم الماسية"، وعلّقت كاردي على هذه المفاجأة وهي تبكي: "يا إلهي أحبك كثيراً".

وخلال وقت سابق تباهت كاردي بي بان ابنتها الصغيرة كانت ترتدي ما يقارب 100 قيراط من الألماس، بينما كانت ترقص على أغنية، وعلّقت على الفيديو المنشور بقولها: "احتفل مع أمي، وإطلالتي من أمي".

ويشار إلى أن كاردي بي أعلنت خلال الأسبوع الماضي أثناء عرض تكساس أنها لن تقوم بجولة لبقية العام حتى تتمكن من التركيز على تسجيل ألبومها التالي.

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